Семинар в сфере здравоохранения: важнейшие проблемы и опыт Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в работе семинара-совещания, который проводится в рамках расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по теме: "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения". Семинар-совещание стартовал 29 октября 2019 года и продлится три дня в Калининградской области.

Глеб Никитин принял участие в работе подгруппы по направлению "Новые медицинские технологии, специализированная медицинская помощь, цифровые технологии в здравоохранении". Как отметил глава региона, работа в формате семинара-совещания позволила обсудить важнейшие проблемы отрасли.

"Президент России Владимир Путин в сентябре и октябре этого года дал ряд поручений регионам по развитию сферы здравоохранения. Вместе с правительством России работаем над предложениями по переходу к новой отраслевой системе оплаты труда медиков. Большая ответственность лежит на регионах в части реализации национального проекта "Здравоохранение". Поэтому на семинаре было много тем для обсуждения. В рабочих подгруппах мы рассмотрели опыт различных регионов России для того, чтобы выработать предложения, которые были бы актуальны для всех и помогли бы максимально эффективно выполнить поручения президента", - отметил Глеб Никитин.

Разработка программы модернизации системы здравоохранения

Программа по модернизации системы здравоохранения в регионах будет разработана до 10 января 2020 года.

В новой программе по модернизации системы будет сделан акцент на привлечение специалистов в организации первичной медицинской помощи и обеспеченности данных учреждений современным оборудованием.

Одна из частей будет касаться создания "бережливых поликлиник". На сегодня в новом формате работают 158 организаций в регионе. Планируется, что их будет 254. Также составлена "дорожная карта" по этапам разработки новой программы.

"Нижегородской области есть чем поделиться помимо результатов, которые предусматривает реализация нацпроекта. В частности, это программа капитального ремонта медицинских учреждений, которую мы готовимся запустить со следующего года. Раньше многих других мы начали работу и по внедрению новой модели поликлиники, поэтому поручение Президента по переводу на новую модель всех детских поликлиник к 2021 году рассчитываем выполнить с опережением. У нас есть планы и по реализации проекта по созданию межрегионального центра по лечению онкологических заболеваний. В это вопросе хотелось бы заручиться поддержкой других регионов", - добавил губернатор.

Нижегородский областной онкодиспансер начали оснащать новым оборудованием

Фото: правительство Нижегородской области

Переоснащение больниц региона проходит в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Оборудование поступит в три медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим больным: для Нижегородского онкологического диспансера, Павловской и Арзамасской центральных районных больниц будет закуплено около 400 единиц оборудования. Также региональная составляющая проекта предусматривает создание сети из 13 центров первичной амбулаторной онкологической помощи и оснащение их высокотехнологичным оборудованием.

Детское хирургическое отделение откроется на базе больницы №40 в Нижнем Новгороде

Детское хирургическое отделение откроется на базе многопрофильного стационара для взрослых. Этот стационар оказывает круглосуточную плановую и экстренную помощь взрослому населению Автозаводского района Нижнего Новгорода.

В минздраве добавили, что в больнице №40 отсутствует возможность оказания хирургической помощи детям в соответствии современными требованиями. Наиболее сложные случаи перенаправляются в городскую больницу №27.

Оказание медицинской помощи детям Автозаводского района, требующих хирургической и травматологической помощи, будет выглядеть следующим образом:

- амбулаторная травматологическая помощь будет осуществляться, как и прежде, в травматологических пунктах Автозаводского района;

- амбулаторная хирургическая помощь - в детских поликлиниках №25 и №40;

- экстренная травматологическая и хирургическая помощь - в городской клинической больнице №27.

Ремонт в нижегородской поликлинике №1 планируется завершить к середине декабря

В поликлинике выполнен капитальный ремонт входной группы, картохранилища, call-центра и хирургических кабинетов. Проведены работы по текущему ремонту электропроводки, контейнерной площадки, заменены противопожарные двери складских помещений.

Главный врач поликлиники Ирина Фомина добавила, что лечебное учреждение дооснащено новейшим медицинским оборудованием. Уже работает цифровой маммограф и новые аппараты гастроскопии и колоноскопии также по нацпроекту.

В рамках программы "Доступная среда" в поликлинике в декабре начнет работать окно для инвалидов-колясочников, реконструирован пандус для инвалидов-колясочников.

Работа нижегородских "Поездов здоровья" продлится до конца года

Фото: Александр Воложанин

Глеб Никитин подписал распоряжение о продлении сроков работы "Поездов здоровья". Северный и Южный "Поезда здоровья" начали работу 16 апреля и по первоначальному плану должны были завершить работу 16 октября. Губернатор принял решение о продлении сроков реализации проекта в этом году в связи с многочисленными обращениями жителей.

Напомним, 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным. Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о работе по развитию региональной системы здравоохранения. Глава региона подчеркнул, что в Нижегородской области разработана программа капитального ремонта медучреждений и восстановления инфраструктуры, в рамках которой предполагается отремонтировать около 160 объектов. Программа рассчитана на 3 года, на нее планируется выделить 6 млрд рублей. Также губернатор представил президенту проект создания межрегионального онкологического центра, рассчитанного на 33 тысячи пациентов в год.