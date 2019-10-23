Нижний сегодня: главные события дня Общество

Маршрут трамвая №11 закроют на полгода в Нижнем Новгороде

Этот трамвай следует от остановки "Благовещенская площадь" до пункта "Черный пруд".

Закрытие маршрута обусловлено низким пассажиропотоком.

Как пояснили в департаменте, трамвай перестанет курсировать с 5 ноября 2019 года до 27 апреля 2020 года.

Количество "Поездов здоровья" в 2020 году увеличат с двух до четырех

"Очень важно обеспечивать мобильность узких специалистов и вовлечение таких бригад в обслуживание населенных пунктов отдаленных районов области. Такую проблему решают "Поезда здоровья", которые показали себя как высокоэффективный инструмент. Мы постоянно получаем отклики жителей, а также многочисленные обращения продолжить выезды мобильных бригад. В связи с этим мною было принято решение продлить работу "Поездов здоровья". Они будут работать до конца года и смогут принять еще больше нижегородцев из разных районов области. Кроме того, в будущем году мы планируем увеличить количество "Поездов здоровья" с двух до четырех, и они также будут работать в круглогодичном режиме", - пояснил глава региона Глеб Никитин.

Станцию снеготаяния построят в Кстовском районе

Организатором конкурса по выбору подрядчика выступает ООО "Городские инженерные системы" (дочернее общество "Нижегородского водоканала"). Итоги электронного конкурса будут подведены 26 ноября 2019 года. Работы необходимо завершить не позднее, чем через шесть месяцев с момента подписания договора.

Станция разместится в районе Артемовских лугов на участке площадью 24,1 тысячи кв. метров, примыкающем к Нижегородской станции аэрации.

Кафе "Золотое кольцо" в Приокском районе закрыли из-за дизентерии

Роспотребнадзор получил экстренные извещения о том, что у некоторых посетителей кафе после того, как они принимали пищу в этом заведении, регистрировались случаи диареи и вспышки гастроэнтерита предположительно инфекционного характера.

По итогам проверки кафе выяснилось, что на каждого работника предприятия общественного питания отсутствуют личные медицинские книжки; не организовано проведение производственного и лабораторного контроля; конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки использованной и чистой посуды; холодильники и другие помещения находятся в загрязненном состоянии, а также выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки на полке холодильника, ноже, мясорубке, столе готовой продукции и тарелках; в помещении шашлычной отсутствует водоснабжение.

В Нижегородском кремле наградили лучших работников сельского хозяйства

Более 600 наград вручили лучшим сотрудникам отрасли в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области.

На торжественной церемонии в кремле 16 аграриям вручили ключи от автомобилей УАЗ по итогам конкурса в группе номинаций "Эффективное сельскохозяйственное производство", 21 сотруднику – денежные премии по итогам конкурса в номинации "Комплексное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" и в группе номинаций "Лучший по профессии".