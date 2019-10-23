Софинансирование по достройке ЖК "Новинки Smart City" и "Окский берег": заключено соглашение между правительством Нижегородской области и Фондом Экономика

Нижегородское правительство заключило соглашение о софинансировании завершения строительства проблемных домов с Фондом защиты прав дольщиков. Документ касается достройки ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "Окский берег".



Нижегородская область вошла в число шести регионов России, подписавших соглашения, они заключены также с Орловской, Саратовской, Тамбовской, Оренбургской областями и Республикой Башкортостан.

Системный механизм

"Сотрудничество с Фондом защиты прав дольщиков уже позволило нам начать работу по завершению строительства одного из крупнейших объектов региона - ЖК "Новинки Smart City". Следующий этап взаимодействия - ЖК "Окский берег", в котором более 2400 участников долевого строительства. Всего же речь идёт уже о 4334 дольщиках, чьи права будут восстановлены. По сути, создан системный механизм решения проблемы, основанный на конструктивном сотрудничестве региона и федерации", - сказал губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин.

По условиям соглашения, объемы софинансирования на достройку ЖК "Окский берег" составят: 4,3 млрд - из федерального компенсационного фонда защиты прав участников долевого строительства, около 400 млн – из бюджета Нижегородской области. Согласно дорожной карте достроить дома планируется до конца 2022 года.

Кроме того, почти 1 млрд рублей из нижегородского бюджета направят на поддержку обманутых дольщиков. Также, в октябре правительство Нижегородской области выдало разрешение на ввод первых четырех домов ЖК "Новинки Smart City".

Для финансирования достройки проблемных объектов по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году правительством РФ Фонду защиты прав дольщиков предоставлено 16 млрд рублей. Дополнительно запланировано выделение из федерального бюджета средств в размере 16,5 млрд рублей. В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается в первую очередь. В их число вошла и Нижегородская область.

По проблемным объектам в регионе Наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков будет принято решение о целесообразности финансирования завершения строительства или выплате компенсаций. В рамках подготовки материалов на наблюдательный совет Фондом будут произведены технические обследования домов и оценены стоимости и сроки завершения строительства, а также определены текущие рыночные цены квадратного метра в сопоставимых по характеристикам объектах.

История вопроса

Напомним, что Арбитражный суд Нижегородской области на заседании 17 июля 2019 года признал банкротом одного из двух застройщиков ЖК "Окский берег" - ООО "Капстройинвест". Инициатором иска стал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, по мнению которого у Капстройинвеста не хватало средств и ликвидных активов на то, чтобы завершить строительство домов, в которые вложились дольщики. Капстройинвест до последнего настаивал на возможности привлечения инвестора для достройки ЖК, однако никаких реальный действий на стройплощадке не предпринималось.

В августе Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил заявление Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства о банкротстве второго застройщика ЖК "Окский берег" - ООО "ЭкоГрад". Застройщик не способен завершить строительство домов по причине нехватки средств и ликвидных активов.