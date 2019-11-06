Помните, в июле в Нижнем Новгороде было +8°? На текущей неделе ожидается +9° Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют на текущей неделе с 11 по 17 ноября пасмурную, но, в основном, теплую погоду – температура воздуха будет находится в плюсовом диапазоне и иногда достигать +9°.

Напомним, что в конце июля текущего года столбики градусников опускались до +8°. Конечно, нельзя сравнивать температурные показатели июля и ноября, даже если они находятся на одном уровне, но, тем не менее, одинаковая температура воздуха летом и в конце осени говорит о климатических аномалиях.

Сегодня, 11 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность; днем +5°...+7°, ветер южный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

12 ноября, ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью от +4° до +6°, днем от +7° до +9°, ветер сменит направление на западный.

В среду 13 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность и "похолодание"; ночью и днем +3°...+5°.

14 ноября в четверг прогнозируется переменная облачность; ночью от 0° до +2°, днем +3°…+5°, ветер вновь сменится на южный.

В пятницу синоптики прогнозируют солнечную погоду; днем ожидается +5°, ночью около +1°. В субботу-воскресенье - вновь пасмурно, но без осадков. Температура ночью от +2° до +4°, днем от +3° до +5°.

Ранее синоптики сообщали, что устойчивый снежный покров ожидается в Нижегородской области уже в ноябре.

Также ранее синоптики рассказывали об особенностях предстоящей зимы и начале весны.

Напомним, метеорологи считают, что меняющийся климат планеты несет опасность для Нижегородской области. Более того, синоптики 153 стран мира, включая Россию, заявили "о катастрофической угрозе", связанной с изменением климата.