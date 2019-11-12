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Общество

"Горячая линия" по питанию в школах и детсадах Нижегородской области пройдет 18-20 ноября

13 ноября 2019 10:55  [49] Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

"Горячая линия" по питанию в школах и детсадах Нижегородской области пройдет 18-20 ноября 2019 года.

Региональное управление Роспотребнадзора готово ответить на вопросы по качеству и безопасности питания, а также обращает внимание на возможность внесения родителями предложений и пожеланий по качеству и безопасности детского организованного питания, которые будут учтены при формировании предписаний в течение учебного 2019-2020 года.

Звонки от населения будут приниматься по телефонам: 436-42-47, 436-76-89 с 10:00 по 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45.

Напомним, детский сад Нижнего Новгорода временно был закрыт из-за острой кишечной инфекции.

Напомним также, в середине октября в школе №47 Советского района (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является МП "ЕЦМЗ", был объявлен карантин.

"ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора питания в 143 нижегородских школах в ноябре 2018 года. Всего в городе 167 школ, остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

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