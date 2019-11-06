Детский сад Нижнего Новгорода временно закрыт из-за острой кишечной инфекции Происшествия

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Детский сад Нижнего Новгорода временно закрыт из-за острой кишечной инфекции. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 8 ноября 2019 года поступила информация о групповой заболеваемости в детском саду № 276 "Антошка" (ул. Пушкина) Советского района.

Сотрудники управления выехали на место и начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов.

При расследовании выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: некачественно проводится текущая уборка в сырьевом цехе, суточные пробы оставлены не в полном объёме, некачественно проводится уборка в игровых и другие нарушения.



При лабораторном исследовании материала у трех сотрудников детского сада обнаружены возбудители кишечной инфекции. Их отстранили от работы.

Очаг групповой заболеваемости был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки.

Работа детского сада приостановлена с 8 ноября, проведен комплекс профилактических и гигиенических мероприятий (смена белья, уборка с дезинфицирующими средствами), проведена заключительная дезинфекция.

Санитарно- эпидемическое расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

С 13 ноября детский сад снова будет открыт для посещений.

Напомним, в середине октября в школе №47 Советского района (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является МП "ЕЦМЗ", был объявлен карантин.

"ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора питания в 143 нижегородских школах в ноябре 2018 года. Всего в городе 167 школ, в остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, "ЕЦМЗ" регулярно проводил закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.

В конце октября глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление об увольнении генерального директора МП "ЕЦМЗ" Владимира Жмакина.