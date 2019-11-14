Пропавшую две суток назад 17-летнюю девушку нашли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСЦ Рысь

Пропавшую две суток назад 17-летнюю девушку нашли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Рысь".

Вика Лушникова пропала в ночь с 14 на 15 ноября, уйдя из дома на ул.Спортивной Канавинского района и после этого не выходила на связь с родственниками.

«Найдена, жива. Всем спасибо за помощь и распространение информации!», - говорится в сообщении волонтеров.

Напомним, что трагически закончилась пропажа в Нижнем Новгороде 21-летней Юлии Розовой. Девушка ушла в ночь с 29 на 30 октября 2019 года с вечеринки из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма. Юлию искали до 4 ноября, а в этот день ее тело обнаружили в лесополосе за Сормовским кладбищем.