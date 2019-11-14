Нижний сегодня: главные события дня Общество

Предупреждение о ЧС: нижегородцы дождались зимних морозов

Чрезвычайные ситуации ожидаются в Нижегородской области и Нижнем Новгороде из-за резкого понижения температуры воздуха. В ночь на 20 ноября столбики термометров опустятся до -15°. Днем 20 ноября прогнозируется -3°...-8°. Таким образом температура воздуха станет ниже на пять-восемь градусов в отличие от той, что будет предшествовать этому природному явлению.

Новые инвестпроекты ЛУКОЙЛа обсудили Глеб Никитин и Вагит Алекперов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов провели рабочую встречу 18 ноября 2019 года, в ходе которой обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов компании в регионе. Речь шла о строящемся комплексе переработки нефтяных остатков в Кстове. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2021 год. В реализацию проекта будет вложено около 100 млрд рублей.

Также стороны также обсудили перспективы строительства комплекса по производству полипропилена. Его мощность составит примерно 500 тысяч тонн, а объём инвестиций - около $1 млрд. Это сделает комплекс одним из крупнейших для региона в ближайшие годы.

РТРС вновь рекомендует нижегородцам перенастроить каналы, в случае сброса настроек цифрового ТВ

Это связано с тем, что 29 ноября во всех регионах России в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов.

Нижегородская область увеличила экспорт в страны БРИКС на 24%

Наибольший рост экспорта нижегородской продукции пришелся на Индию. Это произошло за счет значительного роста поставок в Индию оборудования и материалов для строящейся АЭС (одного из крупнейших проектов в рамках российско-индийского сотрудничества). Чуть меньше вырос экспорт в Китай за счет поставок электрических устройств и аппаратуры связи, а также бумаги и картона.

Тарифы на ЖКХ не изменятся c 1 января 2020 года в Нижегородской области

Изменение платы граждан за коммунальные услуги в Нижегородской области произойдет с 1 июля 2020 года. В связи с этим губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил РСТ проработать вопрос сдерживания роста тарифов и установить их ниже уровня инфляции. Окончательное решение по согласованию повышенных индексов будет принято Федеральной антимонопольной службой. Процедура согласования уже запущена.