Глеб Никитин поручил оказать содействие профильным структурам при установлении виновных в ЧП в Вадском районе Происшествия

Глеб Никитин поручил оказать содействие профильным структурам при установлении виновных в ЧП в Вадском районе

Глеб Никитин поручил оказать содействие профильным структурам при установлении виновных в ЧП в Вадском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, о ситуации и принятых мерах главе доложили на оперативном совещании с членами областноно правительства 25 ноября.

"По предварительной информации при проведении плановых работ на газораспределительной станции произошел выброс газа с повышенным содержанием одоранта. Я поручал коллегам выехать на место, прошу доложить относительно оказания помощи пострадавшим. Также прошу всем профильным структурам оказать содействие в установлении виновных", - обратился в начале заседания к членам регионального правительства Глеб Никитин.

Согласно докладу замгубернатора Андрея Гнеушева, на базе Вадской ЦРБ были проведены медицинские осмотры пострадавших и оказана необходимая помощь. Отмечается, что по каждому ребёнку проводились телемедицинские консультации со специалистами больницы №33 Нижнего Новгорода.

"После всех проведенных мероприятий в 13:40 все дети и взрослый были отпущены. На сегодняшний момент угрозы жизни нет, с родителями каждого пациента периодически созваниваются специалисты центральной районной больницы для уточнения самочувствия. Ситуацию держим на контроле, опасности нет", - доложил чиновник.

По информации, озвученной на оперативном совещании, основной предварительной версией причин отравления остаётся выброс в атмосферу вещества с газораспределительной станции и попадание его через открытые форточки окон школы с улицы.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят анализы проб воздуха на месте.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков сообщал, что по предварительной информации причиной произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на станции, которое находится в ведении "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Напомним, 25 ноября в Вадскую ЦРБ доставили 44 человека, из них 43 ребёнка из местной средней школы, предположительно, с отравлением бытовым газом. В настоящее время все они отпущены домой.

СУСКом и прокуратурой региона организованы доследственные проверки в связи с происшествием.