Учебный процесс возобновлен в школе Вадского района после ЧП с отравлением детей Общество

Учебный процесс возобновлен в школе Вадского района 26 ноября 2019 года после ЧП с отравлением детей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил специалистов экстренных служб, педагогический коллектив Вадской школы и медиков центральной районной больницы за оперативное реагирование во время внештатной ситуации.

"Я бы хотел поблагодарить педагогов Вадской школы, от правильности первых действий которых многое зависело. Оперативно сработали и службы экстренного реагирования, и медики района, благодаря которым после обеда уже все пострадавшие смогли вернуться домой", - отметил Глеб Никитин.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на управление Роспотребнадзора, результаты анализов проб воздуха в классах показали, что атмосферный воздух соответствует гигиеническим нормативам.

Основной предварительной версией причин отравления детей 25 ноября остаётся выброс в атмосферу вещества с газораспределительной станции и попадание его через открытые форточки окон школы с улицы.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков сообщал, что по предварительной информации причиной произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на станции, которое находится в ведении "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Напомним, 25 ноября в Вадскую ЦРБ доставили 44 человека, из них 43 ребёнка из местной средней школы, предположительно, с отравлением бытовым газом. Накануне, все они были отпущены домой.

СУ СК и прокуратура региона организовали доследственные проверки в связи с происшествием.