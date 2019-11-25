Порядка 220 ветхих расселенных домов необходимо снести в Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Порядка 220 ветхих расселенных домов необходимо снести в Нижегородской области. На заседании правительства Нижегородской области министр строительства Анатолий Молев отчитался о проведенном по поручению главы региона Глеба Никитина анализе ситуации со сносом давно расселенных жилых домов.

Анатолий Молев доложил, что минстрой вместе с муниципалитетами провел ревизию, уточнил количество расселенных домов и необходимую для их сноса сумму. Таких зданий в области 220, жители из них давно переехали. На снос домов требуется более 100 млн рублей. Таким образом, получается, что на снос одного такого дома необходимо около 455 тысяч рублей.

Глеб Никитин указал на то, что минстрой должен подойти к работе дифференцировано.

"Есть районы, которым действительно нужно содействовать, где количество таких расселенных домов большое, а финансовая обеспеченность низкая. Но есть районы, где муниципальные власти могут справиться с этой задачей сами. Необходимо проанализировать ситуацию со сносом расселенных домов в районах области и решить этот вопрос системно, в течение следующего года", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, во время рабочих поездок Глеб Никитин раскритиковал работу руководства Бора за "свинарники" у жилых домов и руководство Дальнеконстантиновского района – за отсутствие благоустройства.

Ранее, прокуратура обязала администрацию Сергачского района, а также администрацию Балахны снести аварийные дома. Прокурор Нижегородской области объявил предостережения главам рабочих поселков Варнавинского района и Краснобаковского районов за бездействие по сносу аварийных домов.