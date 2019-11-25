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Происшествия

Свыше 8 кг наркотических средств изъято в Нижегородской области в ходе проведения операции "Мак"

30 ноября 2019 11:22  [31] Происшествия

Свыше 8 кг наркотических средств изъято в Нижегородской области в ходе проведения операции "Мак".

Такие данные сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Комплексная операция "Мак" на территории региона проводилась в пять этапов, с июня по октябрь 2019 года.

Сообщается о привлечении к административной ответственности 405 граждан. За время проведения операции обнаружено 24 очага дикорастущих незаконных посевов наркосодержащих растений.

Выявлено 503 преступления, связанных с фактами незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.

Возбуждены уголовные дела.

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