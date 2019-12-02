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Общество

Карантин по ОРВИ введен в 1,6% нижегородских школ и детсадов

04 декабря 2019 11:57  [92] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Карантин по ОРВИ введен в 1,6% образовательных учреждений Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Такие показатели зарегистрированы в области по данным на 3 декабря. В управлении пояснили, что такая мера, как приостановка образовательного и воспитательного процесса (частично или полностью) очень эффективна и позволяет снизить заболеваемость респираторными инфекциями.

Между тем, в Роспотребнадзоре отметили, что сейчас наблюдается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, "обусловленный преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии".

В Нижегородской области продолжается профилактика гриппа и ОРВИ. В частности, 29 ноября в регион поступила очередная партия вакцины против гриппа - более 240 тысяч доз вакцины для взрослых "Совигрипп".

В настоящее время на фоне низкого уровня заболеваемости лица, не привитые против гриппа, могут вакцинироваться в поликлиниках по мету жительства или работы.

По данным на 29 ноября за счет средств федерального бюджета в Нижегородской области привито более 308 тысяч детей и более 760 тысяч взрослых, что составляет около 35% от численности населения. Случаев осложнений после полученной прививки у жителей региона не зафиксировано.

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