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Общество

Житель Починок получил почти 1,5 года колонии за грабеж 6 бутылок кваса

04 декабря 2019 12:32  [22] Общество

Фото: с сайта msk.mr7.ru

Житель Починок получил почти 1,5 года колонии за грабеж 6 бутылок кваса. Как сообщили в прокуратуре региона 4 декабря 2019 года, суд вынес приговор в отношении 37-летнего мужчины.

Судом установлено, что в сентябре этого года у магазина "Пятерочка" на ул.Восточной Большеболдинского района рабочие укладывали брусчатку.

Один из рабочих в состоянии алкогольного опьянения, желая утолить жажду, зашел в магазин и взял 6 бутылок кваса емкостью 1,5 литра каждая, спрятав их под курткой. Однако, в этот момент он был замечен кассиром магазина. Игнорируя требования остановиться и вернуть похищенное, он ушел.

Суд назначил мужчине наказание - 1 год 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Следует отметить, что мужчина ранее неоднократно судим за корыстные преступления. Приговор в законную силу не вступил.

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