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Бизнес

Владелец магазина в Навашине пытался откупиться от полицейского

05 декабря 2019 10:23  [67] Бизнес

Владелец магазина в г. Навашино, торговавший контрафактной продукцией, пытался откупиться от полицейского, за что приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 декабря 2019 года.

Судом установлено, что 2 августа 2019 года предприниматель, занимаясь розничной продажей одежды и обуви, с целью склонения сотрудника полиции, выявившего в деятельности магазина правонарушения, передал ему денежные средства в сумме 15 тысяч рублей в качестве взятки за попустительство по службе, которое должно было выражаться в предупреждении его о предстоящих проверках. После чего бизнесмена задержали.

За взятку придется выплатить штраф. Приговор не вступил в законную силу.

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