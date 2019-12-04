Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 19% Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 19% или на 14,4 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Как сообщает министерство финансов региона, в начале 2019 года сумма госдолга области составляла 75,09 млрд рублей. Снижение долговых обязательств ведомство объясняет снижением долга по федеральным бюджетным кредитам и по государственным ценным бумагам.

Сейчас в структуре долга государственные гарантии составляют 0,3%, государственные ценные бумаги — 58,2%, бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета — 31,3% и кредиты коммерческих банков — 10,2%.

Напомним, что область планировала в 2019 году выпустить облигационный заем на 10 млрд рублей. Размещение ценных бумаг планировалось в IV квартале 2019 года, но срок размещения, процентная ставка по купону и периодичность выплаты купонного дохода должны были определится при подготовке решения о выпуске и зависеть от ситуации на финансовых рынках.

Позже стало известно, что минфин может отказаться от выпуска облигаций в пользу привлечения более дешевых кредитов, обслуживание которых обойдется региону в более низкую стоимость.

В октябре 2019 года ведомство объявило аукционы по выбору банков для привлечения 33 млрд рублей кредитных средств. При этом в минфине пояснили, что кредиты будут привлекаться только по мере потребности бюджета. Объявление аукционов было связано со снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

Ранее правительством Нижегородской области были заключены соглашения о реструктуризации федеральных бюджетных кредитов. Условиями соглашений предусмотрено поэтапное снижение долговой нагрузки по годам.

Планируется, что на начало 2020 года долговая нагрузка снизится до 53,3% (до 75,047 млрд рублей, на 30 млн рублей к январю 2019 года) при ограничении 60%. Вся сумма государственного долга является внутренними долговыми обязательствами области.