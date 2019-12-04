АПЗ наградили премией "Приоритет-2019" Общество

Фото: Александр Барыкин

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина удостоен V юбилейной национальной премии "Приоритет-2019" в номинации "Лидер авиаприборостроения". Награду получил заместитель генерального директора АО "АПЗ" Владимир Смирнов, сообщили в пресс-службе завода.

За звание лучших боролись 170 компаний в 23 номинациях, охватывающих все сектора отечественной экономики. Всего было 500 номинантов.

В составе наблюдательного совета премии – руководители ведущих федеральных органов власти и институтов развития страны: Минпромторга, Минсельхоза, Минкомсвязи, Минэнерго, ФТС, Государственной Думы, РСПП, ТПП и других.

Награждение прошло в большом зале Общественной палаты РФ. Открыл церемонию председатель оргкомитета премии Виталий Расницын.

"В этом году премия вручается уже в пятый раз. Можно сказать, что она стала главным национальным конкурсом в области импортозамещения. Премия стимулирует развитие производства высокотехнологичной продукции", - сказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, который курирует оборонную промышленность.

"Мы занимаемся импортозамещением во всех сферах нашей деятельности, потому что делаем сложные авиационные приборы. Девиз нашей компании: "Без нас в России не летают", – отметил заместитель генерального директора АО "АПЗ" Владимир Смирнов.

Премия "Приоритет-2019" - знаковое событие для предприятий реального сектора экономики, которые в непростых экономических условиях не останавливаются на достигнутом, развивают производство и технологии в России.

Фото: Александр Барыкин