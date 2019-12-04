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Общество

Еврейская свадьба состоялась на стадионе "Нижний Новгород"

06 декабря 2019 14:22  [48] Общество

Фото: Соцсеть

Молодая пара еврейской национальности поженилась на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщается в одном из пабликов в соцсети Вконтакте.

Невестой была дочь нижегородского раввина Шимона Бергмана и его жены Яэль.

"Невероятно красивая Хупа состоялась вчера (5 декабря, - прим. ред.) на стадионе "Нижний Новгород"! Поздравляем р. Шимона и Яэль Бергман со свадьбой дочери Мушки!", - говорится в сообщении.

"Такой свадьбы и Хупы я ещё не видел ни в Америке, ни в Израиле. Искренне поздравляю моего дорогого друга и коллегу раввина города Нижний Новгород со свадьбой его дочери. Мазаль тов!", - опубликовал поздравление на своей странице в соцсети главный раввин ЮФО в Федерации еврейских общин России Chaim Danzinger.

Напомним, что после ЧМ мира по футболу, матчи которого прошли на стадионе "Нижний Новгород" в июне-июле 2018 года, на данном объекте предлагалось проводить свадьбы, корпоративы и экскурсии. Данную информацию опубликовали в официальной группе стадиона ВКонтакте.

Желающие могут обратиться с соответствующей просьбой в ФГУП Спорт-Инжиниринг.

Экскурсии предлагалось проводить в Mixed zone, где футболисты встречаются перед выходом на поле; в разминочной, где спортсмены разминаются перед матчем; и у скамейки запасных.

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