Пожилой мужчина утонул во время рыбалки на тонком льду в Володарском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Пожилой мужчина утонул во время рыбалки на тонком льду в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о том, что рыбак провалился под лед поступило в службу спасения 6 декабря в 07:09.

Когда экстренные службы прибыли на место происшествия, мужчины на поверхности реки уже не было, поэтому пришлось привлекать водолазов.

Тело 71-летнего погибшего обнаружено на расстоянии 15 м от берега.

Напомним, что два дня назад — 4 декабря, в Нижегородской области еще пятеро рыбаков провалились под лед и один из них утонул. Выживших доставили в больницу с переохлаждением.