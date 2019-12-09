Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области 9 декабря

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Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области по состоянию на 9 декабря 2019 года.
Они напомнили, что безопасным является лёд без промоин толщиной не менее 15 см. Такой ледовый покров формируется по завершении ледостава и при условии продолжительных заморозков.
Напомним, на прошлой неделе пожилой мужчина утонул во время рыбалки на тонком льду в Володарском районе. Ранее, пять человек провалились под лед в Воротынском районе, один утонул.
Фактические данные о толщине льда:
|
Нижегородская область
|
1
|
Нижний Новгород
|
р. Ока, Гребневский канал, в районе метромоста
|
0-4
|
2
|
р. Волга, в районе Стрелки
|
0
|
3
|
р. Волга, в районе Гребного канала
|
7
|
4
|
р. Волга, в районе ж/д моста
|
0
|
5
|
г.о. г. Бор
|
р. Волга, в районе (район стеклозавода)
|
5
|
6
|
Озеро Спасское
|
13
|
7
|
Озеро Юрасовское
|
13
|
8
|
Озеро Бездонное
|
15
|
9
|
Устье реки Везлома
|
12
|
10
|
Озеро Байкал
|
13
|
11
|
г.о. г. Выкса
|
Каскад Выксунских водохранилищ
|
15-20
|
12
|
г.о. г. Чкаловск
|
р. Юг, в районе д.Кузнецово
|
5-10
|
13
|
устье р. Санохта, в районе г. Чкаловск
|
5-10
|
14
|
устье р. Троца, в районе д.Губцово
|
5-10
|
15
|
Горьковское водохранилище, в районе д.Черницы
|
5-10
|
16
|
Горьковское водохранилище, в районе п.Катунки
|
5-10
|
17
|
р. Санохта, в районе д. Ступино
|
5-10
|
18
|
р. Троца, в районе д. Карабасиха
|
5-10
|
19
|
г.о. Сокольский
|
р. Волга, в районе р.п. Сокольское
|
5-8
|
20
|
р. Унжа, в районе д.Новая Шомохта
|
2-12
|
21
|
р. Мича, в районе д.Дресвищи
|
5-8
|
22
|
р. Ширмакша, в районе д.Дресвищи
|
5-8
|
23
|
р. Моча, в районе д.Хмелевка
|
5-8
|
24
|
р. Лоймина, в районе д.Хмелевка
|
5-8
|
25
|
Богородский район
|
р. Ока, в районе п. Дуденево
|
12-17
|
26
|
Воротынский район
|
р. Волга, в районе от с.Фокино до п.Лысая гора
|
0-5
|
27
|
р. Волга, в районе с. Каменка
|
0-5
|
28
|
р. Волга, в районе от д. Белогорка до д. Сомовка
|
0-5
|
29
|
Городецкий район
|
Горьковское водохранилище, устье р. Шмиля, в районе д. Федурино
|
5-10
|
30
|
Горьковское водохранилище, устье р. Яхра, в районе д.Большой Суходол
|
5-10
|
31
|
Горьковское водохранилище, в районе д.Малый Суходол, Зеленый мыс
|
5-10
|
32
|
р. Волга, прорези в районе 13 шлюза
|
0-10
|
33
|
Кстовский район
|
р. Волга, в районе г.Кстово
|
0
|
34
|
р. Волга, , затон "Старчиха", в районе г.Кстово
|
10-12
|
35
|
р. Волга, затон "Поляна", в районе д. Зименки
|
0
|
36
|
р. Волга, затон "Старчиха", в районе с. Безводное
|
0
|
37
|
р. Волга, затон «Лягушиха», в районе с.Безводное,
|
0
|
38
|
р. Волга, затон «Заманиха», в районе с. Безводное
|
10
|
39
|
р. Волга, затон "Грязный", в районе д.Голошубиха
|
10-15
|
40
|
р. Волга, в районе от д. Голошубиха до р.п. Работки
|
5
|
41
|
р. Волга, в районе п. Татинец
|
0
|
42
|
Лысковский район
|
р. Волга, в районе от с.Татинец до с.Юркино
|
0-3
|
43
|
р. Волга, острова «Юркинские», между островами
|
0-3
|
44
|
р. Волга, от с. Юркино до г. Лысково
|
0-3
|
45
|
р. Волга, остров "Юркинский", ниже с. Юркино
|
0-3
|
46
|
р. Волга, в районе п. Макарьево
|
0-3
|
47
|
р. Волга, Исадская коса, в районе с. Исады
|
0-3
|
48
|
р. Волга, затон «Коряжный», в районе с. Просек
|
9-14
|
49
|
р. Волга, затон "Бирючий" в райне д.Кругловка - с.Красный Оселок
|
9-14
|
50
|
р. Волга, затон "Теплый", в районе д.Кременки
|
9-14
|
51
|
р. Волга, затон «Шелковский», устье прорана, залив, в районе д.Кременки
|
9-14
|
52
|
р. Волга, кромка основгного течения, дамба 7-8-9, в районе д. Кременки
|
0-3
|
53
|
р. Волга, остров Барминский, в районе с.Бармино,
|
0-3
|
54
|
Павловский район
|
р. Ока, затон "Павловский", в районе г.Павлово
|
10-15
|
55
|
р. Ока, в районе с.Вареж
|
0-5
|
56
|
р. Ока (в районе от г.Павлово до р.п. Тумботино)
|
0
|
57
|
Вадский район
|
Озеро Вадское, с. Вад
|
0-16
|
58
|
Пильнинский район
|
р. Сура (в районе от с. Наваты до г. Шумерля)
|
закрыта
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