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Общество

Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области 9 декабря

09 декабря 2019 11:34  [87] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области по состоянию на 9 декабря 2019 года.

Они напомнили, что безопасным является лёд без промоин толщиной не менее 15 см. Такой ледовый покров формируется по завершении ледостава и при условии продолжительных заморозков.

Напомним, на прошлой неделе пожилой мужчина утонул во время рыбалки на тонком льду в Володарском районе. Ранее, пять человек провалились под лед в Воротынском районе, один утонул.

Фактические данные о толщине льда:

Нижегородская область

1

Нижний Новгород

р. Ока, Гребневский канал, в районе метромоста

0-4

2

р. Волга, в районе Стрелки

0

3

р. Волга, в районе Гребного канала

7

4

р. Волга, в районе ж/д моста

0

5

г.о. г. Бор

р. Волга, в районе (район стеклозавода)

5

6

Озеро Спасское

13

7

Озеро Юрасовское

13

8

Озеро Бездонное

15

9

Устье реки Везлома

12

10

Озеро Байкал

13

11

г.о. г. Выкса

Каскад Выксунских водохранилищ

15-20

12

г.о. г. Чкаловск

р. Юг, в районе д.Кузнецово

5-10

13

устье р. Санохта, в районе г. Чкаловск

5-10

14

устье р. Троца, в районе д.Губцово

5-10

15

Горьковское водохранилище, в районе д.Черницы

5-10

16

Горьковское водохранилище, в районе п.Катунки

5-10

17

р. Санохта, в районе д. Ступино

5-10

18

р. Троца, в районе д. Карабасиха

5-10

19

г.о. Сокольский

р. Волга, в районе р.п. Сокольское

5-8

20

р. Унжа, в районе д.Новая Шомохта

2-12

21

р. Мича, в районе д.Дресвищи

5-8

22

р. Ширмакша, в районе д.Дресвищи

5-8

23

р. Моча, в районе д.Хмелевка

5-8

24

р. Лоймина, в районе  д.Хмелевка

5-8

25

Богородский район

р. Ока, в районе п. Дуденево

12-17

26

Воротынский район

р. Волга, в районе от с.Фокино до п.Лысая гора

0-5

27

р. Волга, в районе с. Каменка

0-5

28

р. Волга, в районе от д. Белогорка до                    д. Сомовка

0-5

29

Городецкий район

Горьковское водохранилище, устье р. Шмиля, в районе д. Федурино

5-10

30

Горьковское водохранилище, устье р. Яхра, в районе д.Большой Суходол

5-10

31

Горьковское водохранилище, в районе д.Малый Суходол, Зеленый мыс

5-10

32

р. Волга, прорези в районе 13 шлюза

0-10

33

Кстовский район

р. Волга,  в районе г.Кстово

0

34

р. Волга, , затон "Старчиха",  в районе г.Кстово

10-12

35

р. Волга, затон "Поляна", в районе                          д. Зименки

0

36

р. Волга, затон "Старчиха", в районе                     с. Безводное

0

37

р. Волга, затон «Лягушиха», в районе с.Безводное,

0

38

р. Волга, затон «Заманиха», в районе                    с. Безводное

10

39

р. Волга,  затон "Грязный", в районе д.Голошубиха

10-15

40

р. Волга, в районе от д. Голошубиха до              р.п. Работки

5

41

р. Волга, в районе п. Татинец

0

42

Лысковский район

р. Волга, в районе от с.Татинец до с.Юркино

0-3

43

р. Волга,  острова «Юркинские», между островами

0-3

44

р. Волга, от  с. Юркино до г. Лысково

0-3

45

р. Волга, остров "Юркинский",  ниже                     с. Юркино

0-3

46

р. Волга, в районе п. Макарьево

0-3

47

р. Волга, Исадская коса, в районе  с. Исады

0-3

48

р. Волга, затон «Коряжный», в районе с. Просек

9-14

49

р. Волга, затон "Бирючий" в райне д.Кругловка - с.Красный Оселок

9-14

50

р. Волга, затон "Теплый", в районе д.Кременки

9-14

51

р. Волга, затон «Шелковский», устье прорана, залив, в районе д.Кременки

9-14

52

р. Волга,  кромка основгного течения, дамба        7-8-9, в районе д. Кременки

0-3

53

р. Волга, остров Барминский, в районе с.Бармино,

0-3

54

Павловский район

р. Ока, затон "Павловский", в районе г.Павлово

10-15

55

р. Ока, в районе с.Вареж

0-5

56

р. Ока (в районе от г.Павлово до  р.п. Тумботино)

0

57

Вадский район

Озеро Вадское, с. Вад

0-16

58

Пильнинский район

р. Сура (в районе от с. Наваты до г. Шумерля)

закрыта

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