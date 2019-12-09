Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области 9 декабря Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области по состоянию на 9 декабря 2019 года.

Они напомнили, что безопасным является лёд без промоин толщиной не менее 15 см. Такой ледовый покров формируется по завершении ледостава и при условии продолжительных заморозков.

Напомним, на прошлой неделе пожилой мужчина утонул во время рыбалки на тонком льду в Володарском районе. Ранее, пять человек провалились под лед в Воротынском районе, один утонул.

Фактические данные о толщине льда: