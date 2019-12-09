Последние новости рубрики Бизнес
09 декабря 2019 12:24  [44] Альфа-Банк получил награды Cbonds Awards в двух номинациях
09 декабря 2019 12:11  [75] "Ароматный мякиш" в Нижнем Новгороде закрыли на месяц по решению суда
06 декабря 2019 16:21  [605] Кредитование нижегородского МСБ станет главной темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга"
06 декабря 2019 13:52  [575] Нижегородский водоканал увеличил количество абонентов
06 декабря 2019 13:04  [604] Компания "Металлоптторг" предлагает сотрудничество в преддверии Нового года
06 декабря 2019 12:43  [629] Банк "Открытие" запустил робота для работы с малым и средним бизнесом по имени Анфиса
06 декабря 2019 11:52  [621] Просроченные рыбные котлеты обнаружены в рыбном цехе Дзержинска
06 декабря 2019 10:35  [898] Обвиняемые в уничтожении плодородного слоя почвы в Балахнинском районе предприниматели предстанут перед судом
05 декабря 2019 14:21  [787] Более 100 специалистов строительного надзора собрались в Нижнем Новгороде на отраслевую конференцию
05 декабря 2019 12:06  [848] Почти 800 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские из автомобиля нижегородца
Бизнес

"Ароматный мякиш" в Нижнем Новгороде закрыли на месяц по решению суда

09 декабря 2019 12:11  [75] Бизнес

"Ароматный мякиш" в Нижнем Новгороде закрыли на месяц по решению суда. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 9 декабря 2019 года.

При проведении внеплановой проверки пекарни-кондитерской (ул. Белинского, 45, ИП Сорокин А. С.) выявлено нарушение СанПиН: в производственном помещении не было вытяжки.

Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении.

По решению суда от 27 ноября, деятельность "Ароматного мякиша" приостановлена на 30 суток.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph