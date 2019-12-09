"Ароматный мякиш" в Нижнем Новгороде закрыли на месяц по решению суда. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 9 декабря 2019 года.
При проведении внеплановой проверки пекарни-кондитерской (ул. Белинского, 45, ИП Сорокин А. С.) выявлено нарушение СанПиН: в производственном помещении не было вытяжки.
Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении.
По решению суда от 27 ноября, деятельность "Ароматного мякиша" приостановлена на 30 суток.
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