Пешеход погиб под колесами маршрутки №74 в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пешеход погиб под колесами маршрутки №74 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло 8 декабря в 08:10 на ул. Минина, когда 64-летний водитель автобуса сбил пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 59-летний пешеход погиб.

Напомним, что еще один пешеход погиб под колесами маршрутки 3 декабря. В этот день 55-летний водитель маршрутки №2, проезжая по ул.Фрунзе, совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.