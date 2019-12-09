Фото:
Пешеход погиб под колесами маршрутки №74 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД России.
ДТП произошло 8 декабря в 08:10 на ул. Минина, когда 64-летний водитель автобуса сбил пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 59-летний пешеход погиб.
Напомним, что еще один пешеход погиб под колесами маршрутки 3 декабря. В этот день 55-летний водитель маршрутки №2, проезжая по ул.Фрунзе, совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+