Последние новости рубрики Культура и отдых
09 декабря 2019 16:15  [2] Фестиваль "Горьковская Ёлка" откроется в Нижнем Новгороде в эту субботу
06 декабря 2019 10:57  [696] Мастер-класс по созданию снежного шара пройдет в нижегородском ЦУМе 7 декабря
06 декабря 2019 09:51  [777] Оркестр Дедов Морозов будет выступать каждую субботу у нижегородского универмага "Сормовские Зори"
05 декабря 2019 09:12  [602] Глеб Никитин принял участие в открытии музея истории елочных игрушек в Нижнем Новгороде
04 декабря 2019 16:50  [783] "Чем больше активистов собирается вокруг зеленой территории, тем лучше удается ее сделать", - Асхат Каюмов
03 декабря 2019 13:02  [350] Инициативные нижегородцы предложили создать мозаичное панно к 800-летию города
02 декабря 2019 18:10  [324] Московский и Советский станут следующими в проекте "Культурный район"
02 декабря 2019 14:00  [351] Акустика на катке у стадиона "Нижний Новгород" будет стоить 5 млн рублей
30 ноября 2019 18:05  [389] Итоги молодежного фестиваля "Театральное Приволжье" подвели 30 ноября
29 ноября 2019 17:32  [562] Дед Мороз из Великого Устюга приезжает в Нижний Новгород (адреса для встречи с детьми)
Культура и отдых

Фестиваль "Горьковская Ёлка" откроется в Нижнем Новгороде в эту субботу

09 декабря 2019 16:15  [2] Культура и отдых

Фото: из соцсети ВКонтакте

Фестиваль "Горьковская Ёлка" откроется в Нижнем Новгороде в эту субботу, 14 декабря 2019 года в 14:00 и продолжится до 8 января. Об этом стало известно на тематическом брифинге. Главной площадкой станет пл.Минина.

Основная тема праздника в этом году "Новогодний маскарад". В департаменте посоветовали узнать более подробную информацию на сайте горьковскаяелка.рф или в соцсети ВКонтакте. Отметим, что на данный момент на сайте размещена только общая информация, без конкретной программы. Известно, что с 14 декабря на площади Минина откроются: новогодняя ярмарка, каток с искусственным льдом (будет работать прокат коньков), царь-горка (6 метров в высоту и 50 метров в длину) и организована выставка дизайнерских елок и работать резиденция Деда Мороза. Также от пл.Минина будет курсировать караоке-шаттл до СТЦ "Мега". С 28 декабря будет запущено мультимедийное шоу для детей и взрослых.

Нижегородцев и гостей города традиционно приглашают 31 декабря в 22.00 на новогоднюю ночь, которая завершится в 4.00 1 января. Праздничный салют состоится в 00.50.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на месяц из-за "Горьковской елки-2020".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph