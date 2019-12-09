Фестиваль "Горьковская Ёлка" откроется в Нижнем Новгороде в эту субботу Культура и отдых

Фестиваль "Горьковская Ёлка" откроется в Нижнем Новгороде в эту субботу, 14 декабря 2019 года в 14:00 и продолжится до 8 января. Об этом стало известно на тематическом брифинге. Главной площадкой станет пл.Минина.

Основная тема праздника в этом году "Новогодний маскарад". В департаменте посоветовали узнать более подробную информацию на сайте горьковскаяелка.рф или в соцсети ВКонтакте. Отметим, что на данный момент на сайте размещена только общая информация, без конкретной программы. Известно, что с 14 декабря на площади Минина откроются: новогодняя ярмарка, каток с искусственным льдом (будет работать прокат коньков), царь-горка (6 метров в высоту и 50 метров в длину) и организована выставка дизайнерских елок и работать резиденция Деда Мороза. Также от пл.Минина будет курсировать караоке-шаттл до СТЦ "Мега". С 28 декабря будет запущено мультимедийное шоу для детей и взрослых.

Нижегородцев и гостей города традиционно приглашают 31 декабря в 22.00 на новогоднюю ночь, которая завершится в 4.00 1 января. Праздничный салют состоится в 00.50.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на месяц из-за "Горьковской елки-2020".