"Важно научиться грамотно использовать возможности для развития территорий", - Наталья Назарова Общество

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова с рабочим визитом посетила г.о.г. Навашинский. Основной темой для обсуждения стало исполнение национальных и партийных проектов в округе.

Как сообщает пресс-служба депутата. в ходе визита Наталья Назарова встретилась с членами Общественной палаты городского округа и рабочей группы по реализации национальных и партийных проектов. Участники обсудили предложения по эффективному исполнению проектов, а глава администрации Татьяна Берсенева рассказала, как на сегодняшний день городской округ участвует в их реализации. Так, например, до конца этого года будет сдано в эксплуатацию обновленное футбольное поле ФОЦ "Здоровье". В ближайшее время откроет свои двери после капитального ремонта местный дом культуры, а в Большеокуловском СДК появится новый пол в зрительном зале. В Малоокуловском и Коробковском сельских Домах культуры уже были модернизированы материально-технические базы.

Парламентарий отметила, что в бюджете страны предусмотрены средства на продолжение реализации проектов, при этом она подчеркнула, что районы должны заранее готовиться и прорабатывать документацию для участия в них. "Важно научиться грамотно использовать возможности для развития территорий. Сейчас много дополнительных инструментов, грантов и конкурсов, которые позволяют сделать городское пространство комфортнее и ухоженнее", - добавила она.

В этот же день Наталья Назарова посетила объекты, благоустроенные в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". В сквере "Улыбка" были оборудованы детские и спортивные зоны для детей, беседки и террасы, установлены лавочки и урны. Площадь около районного суда была также благоустроена: тротуары покрыты брусчаткой и асфальтобетоном, появились пандусы и светильники.

"До конца декабря во всех муниципальных районах и городских округа области будут проведены заседания, на которых оценят итоги исполнения нацпроектов в 2019 году. Основной критерий – достижение ключевых показателей. Я лично на протяжении всего года, посещая районы, знакомилась с ходом строительства и благоустройства тех или иных объектов и следила за процессом. На каждый из них выделялись серьезные суммы, поэтому важно, чтобы они были потрачены по назначению, а строительные работы выполнялись качественно и в срок", - сказала в заключение Наталья Назарова.