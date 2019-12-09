Нарушителей в сфере деятельности пунктов переработки древесины будут штрафовать в Нижегородской области Бизнес

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Нарушителей в сфере деятельности пунктов переработки древесины будут штрафовать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Данную инициативу обсудили депутаты комитета по агропромышленному комплексу ЗС НО на заседании 10 декабря.

В частности, депутаты обсудили проект изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях. Предложено установить ответственность за нарушение требований закона "О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины на территории Нижегородской области".

Областной КоАП будет дополнен новыми административными правонарушениями. В их числе - непредставление документов для постановки на учет пунктов переработки древесины или представление документов, содержащих недостоверные сведения. За такое правонарушение будет предусмотрен штраф для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Также будут предусмотрены санкции за непредставление или несвоевременное представление отчета о принятой, переработанной, отгруженной древесине и (или) продукции ее переработки. Нарушением также будет являться указание в нем недостоверных и (или) неполных сведений. В этом случае штраф для должностных лиц составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Отсутствие в пункте переработки древесины документации, предусмотренной законом, также повлечет за собой административный штраф. Для должностных лиц он составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме того, будет установлен штраф за неисполнение требований по внесению сведений в документы учета принятой, переработанной, отгруженной древесины либо указание в них недостоверных данных. Для должностных лиц он составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

"Когда мы принимали новый закон, то налицо была такая ситуация. Некоторые пункты по приему древесины были не зарегистрированы, то есть действовали незаконно. Даже по тем пунктам, которые зарегистрированы, часто непонятно, сколько древесины через них проходит. После вступления нового закона в силу каждый предприниматель обязан предоставлять строгую отчетность по своей работе. В случае фиксации нарушений будут предусмотрены штрафные санкции, и на заседании в декабре мы планируем утвердить соответствующие изменения в областной Кодекс об административных правонарушениях", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Проект изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 19 декабря в двух чтениях.