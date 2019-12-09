Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2019 14:38  [12] Власти разрабатывают схему участия нового инвестора в достройке ЖК "Сердце Нижнего"
10 декабря 2019 13:29  [112] Благотворителей наградили дипломами и медалями в Нижнем Новгороде
10 декабря 2019 13:19  [83] "ТНС энерго НН" провело "деловые игры" для студентов ННГАСУ
10 декабря 2019 13:03  [107] Дарья Шорина: "Подрядчики, сроки, бюджетные и конкурсные процедуры пока работают не в идеальном режиме"
10 декабря 2019 12:34  [319] Дорогу в нижегородской деревне Овсянка отремонтировали в рамках ППМИ
10 декабря 2019 12:12  [87] "Важно научиться грамотно использовать возможности для развития территорий", - Наталья Назарова
10 декабря 2019 10:55  [107] Более 13 тысяч га леса восстановлено в Нижегородской области в 2019 году
10 декабря 2019 10:23  [314] Две башни Нижегородского кремля отреставрируют за 53 млн рублей
10 декабря 2019 09:14  [150] Прокуратура Нижегородской области реабилитировала 19 жертв политических репрессий
09 декабря 2019 16:08  [251] Мобильная связь для россиян в 2020 году подорожает на 18%
Общество

Власти разрабатывают схему участия нового инвестора в достройке ЖК "Сердце Нижнего"

10 декабря 2019 14:38  [12] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские власти разрабатывают схему участия нового инвестора в достройке ЖК "Сердце Нижнего". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.

Заинтересованность в завершении строительства данного ЖК выразила Группа Компаний "Каскад".

В настоящее время в жилом комплексе проблемным признан многоквартирный дом №36 по ул.Ильинской. По данным на середину марта 2019 года его готовность оценивалась в 95%.

В госинспекции пояснили, что продолжить возведение объекта пока невозможно, поскольку застройщик - ООО "МСК", находится в процедуре банкротства. Соответствующее заявление сейчас рассматривается в арбитражном суде.

Только после того, как суд признает застройщика банкротом, можно будет произвести его замену. Именно сейчас и ведутся переговоры с одним из потенциальных застройщиков.

Кроме того, было направлено письмо в адрес "Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства", который окажет содействие в восстановлении прав дольщиков "Сердца Нижнего" на условиях софинансирования за счет средств бюджетов РФ и Нижегородской области.

В госинспекции добавили, что для восстановления прав обманутых дольщиков составлена "дорожная карта". Дольщики получат квартиры или компенсационные выплаты до IV квартала 2020 года.

На сегодняшний день в отношении дома №36 по ул. Ильинской заключено 104 договора долевого участия, в том числе 87 с гражданами. В марте 2019 года дольщики ЖК "Сердце Нижнего" вошли в реестр обманутых.

Напомним, что ООО "МСК" прекратило работу на этом объекте из-за отсутствия денежных средств. Генподрядчиком строительства ЖК выступала компания "Штрабаг", которая изначально выразила желание достроить объект, но лишь в том случае, если будет решен вопрос стороннего финансирования таких дорогостоящих работ, как укрепление склона и реконструкция коллектора.

Однако в январе 2019 года компания официально отказалась от роли инвестора и застройщика ЖК "Сердце Нижнего". По словам дольщиков, "для потенциального инвестора предложенные участки не обладают необходимыми параметрами, определяющими инвестиционную привлекательность земельных участков".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph