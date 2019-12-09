Власти разрабатывают схему участия нового инвестора в достройке ЖК "Сердце Нижнего" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские власти разрабатывают схему участия нового инвестора в достройке ЖК "Сердце Нижнего". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.

Заинтересованность в завершении строительства данного ЖК выразила Группа Компаний "Каскад".

В настоящее время в жилом комплексе проблемным признан многоквартирный дом №36 по ул.Ильинской. По данным на середину марта 2019 года его готовность оценивалась в 95%.

В госинспекции пояснили, что продолжить возведение объекта пока невозможно, поскольку застройщик - ООО "МСК", находится в процедуре банкротства. Соответствующее заявление сейчас рассматривается в арбитражном суде.

Только после того, как суд признает застройщика банкротом, можно будет произвести его замену. Именно сейчас и ведутся переговоры с одним из потенциальных застройщиков.

Кроме того, было направлено письмо в адрес "Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства", который окажет содействие в восстановлении прав дольщиков "Сердца Нижнего" на условиях софинансирования за счет средств бюджетов РФ и Нижегородской области.

В госинспекции добавили, что для восстановления прав обманутых дольщиков составлена "дорожная карта". Дольщики получат квартиры или компенсационные выплаты до IV квартала 2020 года.

На сегодняшний день в отношении дома №36 по ул. Ильинской заключено 104 договора долевого участия, в том числе 87 с гражданами. В марте 2019 года дольщики ЖК "Сердце Нижнего" вошли в реестр обманутых.

Напомним, что ООО "МСК" прекратило работу на этом объекте из-за отсутствия денежных средств. Генподрядчиком строительства ЖК выступала компания "Штрабаг", которая изначально выразила желание достроить объект, но лишь в том случае, если будет решен вопрос стороннего финансирования таких дорогостоящих работ, как укрепление склона и реконструкция коллектора.

Однако в январе 2019 года компания официально отказалась от роли инвестора и застройщика ЖК "Сердце Нижнего". По словам дольщиков, "для потенциального инвестора предложенные участки не обладают необходимыми параметрами, определяющими инвестиционную привлекательность земельных участков".