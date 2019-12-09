Эксперты ЦСМ Росстандарта дали рекомендации по покупке новогодних товаров Культура и отдых

На полках магазинов появились новогодние игрушки и сладкие подарки. Неотъемлемым атрибутом для создания новогоднего настроения являются гирлянды. Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области дали свои рекомендации по покупке гирлянд.

"Сегодня рынок насыщен различными видами гирлянд. Отличие в типе лампочек (светодиодные и обычные). Гирлянды на основе светодиодных источников света достаточно экономичны и имеют более длительный срок эксплуатации", - рассказал руководитель сектора оптико-физических измерений и испытаний Центра Сергей Пантелеев.

"Очень популярны автономные гирлянды на батарейках. С одной стороны, приходится регулярно менять батарейки, особенно если аксессуар работает постоянно. Но, с другой стороны, такие украшения являются спасением, если елка установлена вдали от розетки. Немаловажно из чего сделан сам провод: ПВХ, каучук, силикон. Для домашней елки оптимально применение гирлянды на проводе из поливинилхлорида — они наиболее приемлемы по стоимости. Каучуковые и силиконовые провода также можно использовать в квартире, но цена на них значительно выше – они более устойчивы на пробой, поскольку имеют высокое сопротивление, то есть являются электробезопасными. К тому же выглядят они более эстетично", - сказал специалист.

Среди характеристик светодиодных гирлянд, а также многих других устройств, попадается такой параметр как IP с последующими двумя цифрами. Это кодовое обозначение степени защиты электронных приборов от внешних факторов.

Что означают данные цифры?

IP 20 – гирлянды с такой степенью защиты предназначены только для внутреннего использования.

IP 44 – можно использовать на улице, под навесом, либо без прямого попадания дождя и снега как на сам блок питания, и вилку. Диоды и шнуры такой гирлянды переносят любую температуру (-40 до +50), главное, что бы блок питания был сухой (защищен изоляцией).

IP 56 – использование на улице, не боится прямого попадания дождя и снега.

IP 65 – использование на улице круглый год, при любых погодных условиях.

"Обязательно перед покупкой необходимо проверить изделие на работоспособность. Электрическая гирлянда, украшающая уже подсохшее дерево, легко может стать причиной возгорания. Обратите внимание на упаковку - в обязательном порядке должна быть представлена вся необходимая информация: производитель, мощность, напряжение, а также русифицированная инструкция по применению. Помните, что в новогодние праздники увеличивается число пожаров и случаев обращения в другие социальные учреждения. Поэтому к выбору электрических изделий, продуктов питания нужно подойти с полной ответственностью", - подчеркнул директор Нижегородского ЦСМ Росстандарта Денис Миронов.