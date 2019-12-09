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Общество

Прокуратура обязала подрядчика вновь отремонтировать участки дороги "Лысково – Княгинино"

11 декабря 2019 12:18  [116] Общество

Прокуратура обязала подрядчика вновь отремонтировать участки дороги "Лысково – Княгинино". Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 декабря 2019 года.

Ранее прокуроры, сотрудники полиции и Главного управления автомобильных дорог области ("ГУАД" НО) по обращению местного жителя провели проверку соблюдения действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что на участках дороги "Лысково – Княгинино" в нарушение требований ГОСТ покрытие проезжей части имеет повреждения, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью.

Ремонт и обеспечение сохранности осуществляется подрядчиком и Главным управлением автомобильных дорог.

По результатам проверки прокурор района в суд направил исковое заявление об обязании компании и управления привести автомобильную дорогу в соответствие с установленными правилами, стандартами и техническими нормами.

Решение суда исполнено, дорога отремонтирована.

Напомним, участок дороги в Княгининском районе подрядчики должны были отремонтировать до конца октября.

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