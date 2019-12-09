Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2019 14:32  [69] Движение транспорта на два дня перекроют на пр.Гагарина
11 декабря 2019 14:17  [58] Врачи "Поездов здоровья" обследовали более 21 тысячи нижегородцев
11 декабря 2019 14:15  [95] Владимир Панов обратился в правительство для ускорения процесса согласования теплотрассы к школе ЖК "Гагаринские высоты"
11 декабря 2019 13:57  [415] Житель г.Бор может получить до 4-х лет за незаконную вырубку 29 деревьев
11 декабря 2019 13:45  [107] Администрация начала создавать образовательную цифровую среду в нижегородских школах
11 декабря 2019 13:44  [380] ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за резкого наступления морозов
11 декабря 2019 13:05  [141] ЗС НО предложило установить порядок хранения изъятых по суду вещей
11 декабря 2019 12:39  [451] Горадминистрация очистила от наледи дорогу после обращения нижегородцев через соцсети
11 декабря 2019 12:33  [175] "Нижегородский водоканал" подключил трамплин к водоснабжению
11 декабря 2019 12:20  [211] Почти 1,8 тысяч человек переехали жить в Нижегородскую область из-за рубежа
Общество

Житель г.Бор может получить до 4-х лет за незаконную вырубку 29 деревьев

11 декабря 2019 13:57  [415] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель г.Бор Нижегородской области может получить до четырех лет колонии за незаконную вырубку 29 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В вырубке деревьев обвиняется 46-летний мужчина. Установлено, что борчанин осуществил вырубку берез и осин в течение ноября 2019 года. По версии следователей, ущерб лесному фонду составил около 50 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений (п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ). Для того, что бы обеспечить выплату компенсации по вырубленным деревьям у мужчины изъят трактор.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph