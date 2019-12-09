Житель г.Бор может получить до 4-х лет за незаконную вырубку 29 деревьев Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель г.Бор Нижегородской области может получить до четырех лет колонии за незаконную вырубку 29 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В вырубке деревьев обвиняется 46-летний мужчина. Установлено, что борчанин осуществил вырубку берез и осин в течение ноября 2019 года. По версии следователей, ущерб лесному фонду составил около 50 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений (п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ). Для того, что бы обеспечить выплату компенсации по вырубленным деревьям у мужчины изъят трактор.