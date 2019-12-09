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Политика

"Народ сам закрепил в главном документе государства принципы суверенитета, демократии, прав и свобод человека", - Дмитрий Барыкин

12 декабря 2019 10:23  [51] Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Днем Конституции Российской Федерации.

"Сегодня исполняется 26 лет со дня всенародного референдума, на котором граждане проголосовали за принятие новой Конституции России. Народ сам закрепил в главном документе государства принципы суверенитета, демократичности, прав и свобод человека. Конституционные ценности незыблемы. И каждый из нас должен помнить, что кроме прав и свобод у всех нас есть серьезная ответственность – перед страной и ее гражданами.

Муниципальному самоуправлению в Конституции посвящена глава 8. В ней всего четыре коротких статьи, но ценно каждое слово. Эти строки и определяют наши совместные с горожанами усилия по решению вопросов развития нашего родного Нижнего Новгорода.

В этом году нижегородцы активно пользовались возможностью выбирать, на какие объекты будут направлены немалые средства федерального и областного бюджетов. Благодаря выбору горожан Нижний Новгород получил более десятка благоустроенных общественных пространств. И в этом есть не только реализация права, но и ответственность за развитие города, за его облик и комфорт. С праздником, нижегородцы!" – говорится в поздравлении.

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