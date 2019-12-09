Технические характеристики автомобиля Volkswagen Jetta

В большом мегаполисе тяжело обойтись без транспортного средства. Современный автомобильный рынок регулярно пополняется новинками, отличающимися по своему функционалу и возможностям. Яркий представитель нового седана 2019 года - Volkswagen Jetta. купить Volkswagen Jetta можно на представленном ресурсе.

Технические характеристики машины

Относительно недавно немецкий производитель представил всему миру усовершенствованную модель седана Volkswagen Jetta 2019 года. Новая линейка полностью отличаются как внешне, так и внутренне от предыдущего поколения.

Если говорить об внешнем виде, то интерьер данной модели автомобиля стал лучше, получив новую обшивку салона и наличие новых технологий. Таким образом, Volkswagen Jetta еще на несколько шагов приблизился к современным и усовершенствованным моделям автомобильного рынка.

Внешний вид нового седана полностью изменился, если сравнивать с предыдущими поколениями. По словам разработчиков, модель радикально преобразилась и стала больше похожа на современные автомобили компании. Теперь на передней части установлена увеличенная решетка радиатора. В зависимости от комплектации, она может быть, как хромированная, так и чисто черная.

Вместе с формой радиатора, свою форму сменил и бампер. Благодаря использованию усовершенствованной решетки, бампер стал изогнутой формы, которые идеально подчеркивают оптику. Если говорить о капоте, то его изменения были минимальными.

Внутреннее наполнения седана тоже постигли значительные изменения. Салон автомобиля стал более современно выглядеть. Центральная консоль осталась простой, но при этом усовершенствованной. Теперь верхнюю часть устройства украшает дисплей, размеры которого меняются в зависимости от комплектации. В нижней части консоли установлены два воздуховода и индикаторы подушек безопасности.

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