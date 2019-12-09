ЗС НО зарегистрировало законопроект о прямых выборах мэров Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Законодательное собрание Нижегородской области зарегистрировало законопроект о прямых выборах мэров.

Как сообщает пресс-служба НРО КПРФ, законодательная инициатива зарегистрирована 10 декабря 2019 года после проверки документов.

В КПРФ предполагают, что депутаты регионального парламента рассмотрит данный законопроект в январе 2020 года.

Напомним, ЗС НО отменило "двуглавую" систему МСУ в регионе за исключением Нижнего Новгорода и Сарова в мае 2016 года.

В первоначальной редакции законопроекта при возобновлении его рассмотрения "двуглавую" систему управления планировалось отменить и в Нижнем Новгороде, однако Гордума не поддержала эту инициативу, и на заседании профильного комитета было принято решение исключить областной центр из законопроекта.

Ранее законопроект об отмене "двуглавой" системы был внесен в Законодательное собрание в августе 2015 года, однако тогда он не рассматривался, так как заседания переносились из-за отсутствия кворума (27 и 28 августа). В сентябре законопроект дважды был снят с повестки заседания регионального парламента. Это было связано с тем, что дума Нижнего Новгорода направила парламенту соответствующее обращение, и по проекту требовались дополнительные консультации.

Отметим, что сейчас в Нижнем Новгороде с середины января 2018 года система управления городом стала одноглавой. Депутаты Гордумы 17 января избрали мэром Владимира Панова.