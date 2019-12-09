Директор техникума в Сергаче оштрафован по итогам проверки Общество

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Директор техникума в Сергаче оштрафован по итогам проверки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 13 декабря 2019 года.

По результатам проверки выявлено, что образовательным учреждением не организовано горячие питание обучающихся.

Кроме того, учебно-производственные мастерские не оснащены аптечками первой помощи, в спортзале не организована раздевалка для девочек, в одном из учебных кабинетов отсутствует возможность проветривания, а также выявлены неисправные пожарные извещатели. Также выявлено несоблюдение 20-метрового расстояния от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя в одном из зданий техникума, что является нарушением санитарных и противопожарных требований при организации учебного процесса.

По постановлению прокурора директор техникума привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ, назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.



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