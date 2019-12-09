Сушилка для посуды в шкаф: конструкционные особенности модели

В жизни существуют вещи, которые мы попросту не замечаем в быту. Небольшие, но при этом очень функциональные приспособления играют не последнюю роль при обустройстве нашего дома и например, без традиционной сушилки для посуды нам уже просто не обойтись. Стоит отметить, что сушилка для посуды в шкаф представляет собой очень практичное и вместе с этим удобное в применении изделие, но при неправильном выборе конструкции можно столкнуться с тем, что она быстро придет в негодность. А ведь чтобы избежать скоплений посуды, ее понадобится куда-то расставлять. Поэтому важно изначально делать акцент на качественных изделиях, которые должны отличаться экологичностью, надежностью и простотой в использовании.

Чтобы купить посудосушитель достаточно обратить внимание на 2 основных параметра при ее выборе: место и тип установки конструкции. Именно данные факторы позволяют определиться с видом сушки для посуды и ее габаритами. Например, сушилка для установки в нижних шкафчиках имеет вид обычного ящика со специальными отсеками. Зачастую модели не имеют бортиков и создаются исключительно из металла. Преимуществ у такой модели достаточно много и в первую очередь стоит выделить удобство в эксплуатации благодаря уникальным конструкционным особенностям. Причем, установив нижнюю сушилку вам не нужно будет постоянно тянуться вверх, чтобы поставить чистую тарелку на место, так как очень часто верхние кухонные шкафчики монтируются под потолком. Кроме этого, все изделия отличаются многообразием форм и внутренней конфигурации. Но необходимо помнить, что каждая модель рассчитана на определенную нагрузку. Так, одни модели могут быть рассчитаны исключительно на ложки или тарелки, в то время как вторые выполнять одновременно несколько ролей и служить отличной сушилкой для всего кухонного инвентаря.

Особенности верхних посудных сушилок

Отдельного внимания заслуживают посудосушители, предназначенные для верхних шкафчиков на кухне. В данном случае вы можете столкнуться с обилием вариантов на любой вкус и бюджет, так как производители не ограничиваются несколькими моделями и предлагают даже настольные изделия разнообразных форм. Но зачастую для монтажа сушилки в шкафу подходят только одно- или двухуровневые модели. К слову именно второй вариант можно смело назвать мультифункциональной сушилкой для кухонной посуды. Она предусматривает размещение практически всего кухонного инвентаря, включая сковородки и кастрюли. Например, для максимально комфортной эксплуатации таких сушилок нужно на нижнем ярусе располагать тарелки, а на верхнем стаканы и т.д. Причем в комплекте с таким посудосушителем всегда идет специализированный поддон, предназначенный для стекающей воды.

В отличии от двухъярусных, одноуровневые сушки не служат универсальным решением, но позволяют компактно разместить посуду на кухне маленькой площади. Причем вы всегда сможете заполнить кухонный шкаф с учетом личных предпочтений. Но существенным минусом служит и то, что поддон для стекающей воды вам придется покупать отдельно. Здесь также существует огромный модельный ряд, который поразит воображение количеством различных решений. Например, вы сможете приобрести узкоспециализированную сушилку для тарелок или более функциональный вариант: сушилку для тарелок и чашек.

Ввиду разнообразия кухонной мебели, производители специализированной продукции также предлагают сушилки прямой или угловой формы. Угловая модель предназначена для установки в верхних шкафчиках, а вот прямая в нижних. Причем последний вариант выбирать предпочтительнее, так как они не только имеют оригинальную конструкцию, но и послужат отменным функциональным решением для вашей кухни.

Источник - маркетплейс Satom.ru

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