"Наша основная цель – не снижать темпы строительства, обеспечивая, при этом, высокий уровень комфорта для граждан", - Павел Фролов Бизнес

Фото: ГК Каркас Монолит

Генеральный директор застройщика жилого комплекса КМ Анкудиновский Парк (группа компаний "Каркас Монолит") Павел Фролов прокомментировал итоги совещания с застройщиками с участием министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Безусловно, очень приятно, что одной из площадок для оценки итогов реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области и совещания с застройщиками был выбран индустриальный детский сад в жилом комплексе "КМ Анкудиновский парк". Сейчас уже введено в эксплуатацию 162 000 квадратных метров жилья, в комплексе уже проживает более 7500 человек. При этом, строительство было начато не так давно - в 2014 году, а первые пять домов были сданы уже в ноябре 2017 года. В ближайших планах - ввод в эксплуатацию второй очереди комплекса, а в 4 квартале следующего года – еще пять домов", - сообщил Павел Фролов.

Генеральный директор застройщика также отметил, что преимуществами данного жилого комплекса является наличие всех необходимых коммуникаций и инженерных сооружений, экологическая чистота его места расположения, а также социальная инфраструктура.

"В "КМ Анкудиновский парк" уже есть один детский сад на 150 мест, но этого явно будет недостаточно. В этом году нами была успешно подана заявка и мы стали участниками федеральной программы "Стимул", которая позволит в феврале 2020 года начать строительство школы на 675 мест и второго детского дошкольного учреждения на 280 мест. Всего же в комплексе будет три детских сада и две школы. Кроме того, этого жители с удовольствием проводят время в расположенном неподалеку Ботаническом Саду. Это памятник природы регионального значения, у которого огромный потенциал для развития. По просьбе жителей мы вышли с инициативой о включении его в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" для его комплексного благоустройства в будущем. Если все пройдет успешно, новый облик Сада будет по достоинству оценен жителями комплекса, города и области", - подчеркнул он.

"Спрос на квартиры в комплексе устойчивый, этому способствует и возможность ее приобретения с применением эскроу-счетов. При этом, люди оценивают не только все вышеперечисленные преимущества нашего ЖК, но и делают свой выбор с точки зрения транспортной доступности комплекса. Не скрою, над этим нам еще предстоит работать, т.к. новая дорога от комплекса к улице Академика Сахарова просто необходима жителям. Мы озвучили данную проблему всем заинтересованным сторонам, убежден, что она будет решена", - добавил Павел Фролов.

"Вообще, в планах - не снижать темп и вводить от 40 000 до 60 000 квадратных метров жилья ежегодно. Всего проект жилого комплекса предполагает 33 дома общей площадью 522 189 квадратных метров. Это 10 964 квартиры. К окончанию строительства всего ЖК, которое запланировано на 2027 год, в комплексе будет проживать более 25 тысяч человек. Мы сделаем все, чтобы им было комфортно", - подытожил Павел Фролов.

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