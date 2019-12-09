Экономия по госзакупкам ноября в Нижегородской составила 804,8 млн рублей Экономика

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в ноябре нынешнего года составила 804,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций региона.

Так, в ноябре Центр размещения заказа Нижегородской области провел 112 процедур торгов на 10,3 млрд рублей. Речь идет о торгах в том числе на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов, разработку проектно-сметной документации, выполнение проектных и изыскательских работ по социально-значимым объектам. При этом на один состоявшийся лот подано в среднем 4,6 заявок участников.

Ранее сообщалось о том, что Нижегородская область направит допсредства из федерального бюджета на строительство детсадов и школ в трех ЖК.