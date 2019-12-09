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Общество

"Вифлеемский Огонь" доставят в Нижний Новгород 23 декабря

16 декабря 2019 18:57  [27] Общество

Фото: Соцсеть

Представители Русского Союза Скаутов 23 декабря доставят в Нижний Новгорода лампаду с "Вифлеемским Огнем". Об этом сообщают организаторы акции.

"Вифлеемский Огонь" - международная благотворительная акция скаутов всего мира. В этом году штаб-квартира "Русского Союза Скаутов" из Нижнего Новгорода будет участвовать в международной эстафете по доставке огня акции в 24-й раз. Нижегородские скауты отправляются за огнем из Нижнего Новгорода 21 декабря.

"Цель акции - доставить в каждый храм, каждый дом верующих священный огонь, зажжённый в Вифлеемской пещере, как символ добра, объединения, любви и радости. Акция "Вифлеемский огонь" - это подарок всем людям к Новому году и Рождеству Христову", - говорится в сообщении.

Огонь лампадки, зажжённой в Священной пещере Вифлеема скаутом из Австрии, передается эстафетой по странам мира для передачи в дома верующих и в храмы.
В акции участвуют скауты Австрии, Германии, Польши, Словении, Франции, Норвегии, Дании, Финляндии, Белоруссии, России и других государств.

Перед тем, как попасть в Нижний Новгород, 22 декабря в 13:00 в Москве на Крутицком Патриаршем подворье пройдет церковная служба, и лампадку с огнем торжественно передадут представителям российских городов. Дальше огонь будет передаваться скаутами от города к городу.

Огонь будет находиться под охраной нижегородских скаутов до 6 января 2020 года, в штаб-квартире организации по адресу ул. Голубева 4а.

24 декабря делегация нижегородской дружины отправится на службу в Римско-Католический приход Успения Пресвятой Девы Марии. 6 января Огонь доставят на литургию в Федоровский собор Городецкого Федоровского монастыря.

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