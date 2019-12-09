Застройщик из Нижегородской области получил условный срок за организацию работ без разрешения Бизнес

Застройщик из Нижегородской области получил условный срок за организацию работ без соответствующего разрешения на строительство. Об этом сообщили в регионально прокуратуре 17 декабря 2019 года.

Осужден местный председатель правления жилищно-строительного потребительского кооператива за незаконное привлечение средств дольщиков на строительство многоквартирного дома в Арзамасе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ).

Судом установлено, что с мая 2016 года по июль 2018 года, являясь председателем правления кооператива, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, он организовал деятельность по привлечению денежных средств граждан по договорам для строительства многоквартирного жилого дома на ул. 9 Мая в Арзамасе.

Не имея разрешения на строительство многоквартирного дома по заключенным договорам участия в долевом строительстве, не зарегистрированным в установленном законом порядке, председатель незаконно привлек денежные средства шести граждан на общую сумму свыше 4 млн рублей.

Следует отметить, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Суд назначил застройщику наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства, наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что нижегородские застройщики переходят на схему проектного финансирования. Вместо просуществовавшего около 15 лет долевого строительства внедряется единый механизм, призванный сохранить баланс между защитой дольщиков и необходимостью застройщику привлекать средства на строительство жилья.