Леонид Самухин покинул пост замглавы Нижнего Новгорода по строительству и капремонту Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Леонид Самухин покинул пост замглавы Нижнего Новгорода по строительству и капремонту. Последний день его работы в мэрии – 16 декабря 2019 года. Как сообщили в городском департаменте кадровой политики, исполнять обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта будет Дмитрий Горбунов.

Напомним, в октябре 2018 года глава города Владимир Панов назначил двух новых руководителей в департамент строительства и капремонта из Санкт-Петербурга - Леонида Самухина и Павла Саватеева. Леонид Самухин был взят на должность руководителя департамента строительства (вместо Юрия Щеголева). Через месяц Леонид Самухин официально был назначен заместителем главы администрации по строительному блоку. В сентябре этого года Павел Саватеев стал министром транспорта Нижегородской области.

Отметим, что Юрий Щеголев приговором суда в ноябре этого года получил 7,5 лет колонии и штраф 13 млн рублей за взятку.

СПРАВКА:

Леонид Станиславович Самухин родился в 1981 году. Окончил военно-транспортный университет ЖДВ РФ и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В разное время работал инженером СПБ ГУ "Дирекция транспортного строительства" комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, заместителем начальника отдела дорог и магистралей СПБ ГКУ "Дирекция транспортного строительства" комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, начальником отдела дорог и магистралей СПБ ГКУ "Дирекция транспортного строительства" комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, заместителем начальника управления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" Федерального дорожного агентства.

До назначения директором нижегородского департамента занимал должность начальника отдела южных районов управления по надзору СПБ ГБУ "Мостотрест" комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.