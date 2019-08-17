Павел Саватеев назначен министром транспорта Нижегородской области Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Павел Саватеев назначен министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Соответствующе решение 2 сентября 2019 года принял губернатор региона Глеб Никитин.

Отметим, что Павел Саватеев из Санкт-Петербурга с октября прошлого года до настоящего времени работал в должности директора нижегородского департамента строительства и капремонта. В связи с переходом на новую должность покинул пост.

Павел Саватеев стал одним из финалистов конкурса в рамках проекта "Команда Правительства" на должность министра строительства, прошёл собеседование с губернатором. Продемонстрировал знание отрасли на всех этапах конкурса, но в итоге министром стал Анатолий Молев.

"Перед региональным минтрансом на ближайшие годы стоит целый ряд серьёзных задач на стыке дорожного хозяйства и строительной отрасли: это дорога с путепроводами в Неклюдово - Золотово и две транспортные развязки - в районе Ольгино и на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Благодаря работе в областном центре Павел Саватеев хорошо знает городскую повестку, это стало дополнительным плюсом в принятии решения", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что также на Павла Саватеева ложится ответственность за успешную реализацию в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и стратегически важной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", которая предполагает среди прочего обновление подвижного состава в муниципалитетах.

Добавим, что до назначения Павла Саватеева, министром транспорта был Вадим Власов, но был уволен с этой должности по собственному желанию в середине августа этого года.

СПРАВКА:

Павел Николаевич Саватеев родился в 1983 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. В разное время работал советником председателя комитета по строительству г. Санкт-Петербурга, заместителем генерального директора ООО "Строительная компания "ГостСтрой", советником директора СПб ГБУ "Мостотрест" комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.