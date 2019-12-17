Изменения в закон: инициаторов отмены нижегородских муниципальных маршрутов станет больше Общество

В Нижнем Новгороде могут расширить перечень инициаторов отмены муниципальных маршрутов. Постоянная комиссия Думы по транспорту и связи на заседании 17 декабря 2019 года одобрила внесение изменений в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Нижнем Новгороде в целях приведения действующей редакции документа в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Окончательное решение будет принято на заседании Думы 18 декабря.

Суть изменений: инициаторами отмены муниципального маршрута наряду с администрацией Нижнего Новгорода, могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели или уполномоченные участники договора простого товарищества.

Предлагается, что заявления инициаторов отмены маршрутов будут рассматриваться комиссией по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению на территории Нижнего Новгорода, которая будет проверять и анализировать представленные инициаторами сведения, а также проводить обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Основания для отмены маршрутов: предусматривается, что решение об отмене не может быть принято, если оно повлечет за собой снижение уровня обеспеченности населения Нижнего Новгорода транспортными услугами.

"В случае отмены маршрута администрация должна принять все меры для того, чтобы жители были обеспечены транспортными услугами: внести изменения в существующий маршрут – продлить или изменить его конфигурацию – или установить новый маршрут, который позволит жителям пользоваться услугами общественного транспорта", – пояснила Ирина Маслова.

Объединение ПАП

Минтранс Нижегородской области предложил объединить муниципальный транспорт шести городов в единую систему.

В единую систему предлагается объединить муниципальный и межмуниципальный транспорт в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, на Бору, а также в Балахне и Арзамасе. Изменения коснутся более 2 млн человек.

Концепция предполагает создание на уровне областного правительства единого оператора, который будет управлять маршрутами общественного транспорта, в том числе исключать дублирующие, проводить конкурсы по выбору перевозчиков, которые будут обслуживать маршрут и т.д.

В конкурсной документации будет указано количество, вместительность, техническое оснащение автобусов, а также интервал движения. За обслуживание маршрута перевозчик – независимо от того, муниципальное это предприятие или частное – будет получать фиксированную плату, указанную в конкурсной документации и не зависящую от количества перевезенных людей. При этом все деньги за перевозку пассажиров через систему АСОП будут поступать в бюджет.

Плюс 300 автобусов

Еще 144 автобуса поступят в Нижний Новгород в лизинг. Как сообщается на сайте госзакупок, акционерное общество "ВЭБ-лизинг" выиграло аукцион по поставке 70 низкопольных автобусов в НПАТ № 1 за 1 млрд 99 млн рублей.

Также был объявлен еще один аукцион на 74 автобусов в НПАТ № 2. Победителем стало акционерное общество "Сбербанк Лизинг". Цена контракта составляет 1 млрд 85 млн рублей.

Таким образом, в Нижний Новгород будет поставлено 144 автобуса на общую сумму 2 млрд 184 млн рублей. Срок поставки транспорта – 30 декабря этого года.

Отметим, что на данный момент в "НПАТ" 156 автобусов: 56 по первой закупке 2019 года и 100 автобусов по закупке 2018 года. Вместе с новой закупкой в "Нижегородпассажиравтотрансе" будет 300 автобусов.

Повышение проезда

Нижегородский перевозчик ООО "Лидер-транс" повышает проезд на семи маршрутах до 35 рублей с 1 января

Стоимость проезда повысится до 35 рублей при наличном расчете и останется на уровне 30 рублей при оплате картами.

Тариф изменится на следующих маршрутах:

Т-14 "Автовокзал "Щербинки" – Улица Деловая";

Т-39 "АО "Лазурь" – Микрорайон Седьмое небо";

Т-63 "Южное шоссе – Улица Бориса Корнилова";

Т-79 "Станция "Петряевка" – Автовокзал "Щербинки";

Т-89 "Поселок Новая стройка – Автовокзал "Щербинки";

Т-92 "Микрорайон Бурнаковский – Микрорайон "Цветы".

Ранее агентство сообщало, что частные перевозчики жалуются на отсутствие внимания со стороны администрации.

Контроль за содержанием разворотных площадок

Нижегородских частных перевозчиков хотят приобщить к содержанию разворотных площадок. Сейчас этим занимаются администрации районов.

Депутаты посчитали, что это несправедливо - необходимо включить содержание разворотных площадок в условия конкурса по распределению маршрутов.

Валидаторы или хорошо забытое старое

Валидаторы вновь появились в нижегородских автобусах. Они установлены на автобусах, следующих по муниципальным маршрутам: А-3, А-51, А-66, А-69, А-90, А-12, А-9, А-56, А-64, А-68, А-85, А-2, А-72, А-62 , А-95, А-43. При этом, оплатить проезд пока можно только бесконтактной банковской картой или смартфоном. В пресс-службе администрации утверждают, что все валидаторы находятся в рабочем состоянии. При этом, в соцсети ВКонтакте нижегородцы сообщили, что валидаторы работают не везде.

В перспективе прорабатывается возможность подключения валидаторов к оператору АСКОП для приема оплаты транспортными картами. При этом, в департаменте транспорта не уточнили, когда именно оплатить проезд транспортной картой можно будет через валидатор.