Одуванчики-декабристы зацвели в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Одуванчики зацвели на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают нижегородцы в соцсети ВКонтакте.

"Природа точно забыла, что декабрь — это зима. Вон одуванчики зацвели на Гагарина", - написал автор фото.

Руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов пояснил НИА "Нижний Новгород", что "при устойчивом плюсе в этом нет ничего удивительного". Он предположил, что цветы распустили бутоны над теплотрассой, где температура грунта гораздо выше нуля.

"Для одуванчиков это вполне комфортные условия. Эти цветы растут от корней, поэтому им ничего не грозит. Когда погода изменится, они умрут, а весной на этом месте появятся новые побеги", - сказал он.

(фото из соцсети ВКонтакте)

Напомним, что сильная метель надвигается на Нижегородскую область в ночь на 19 декабря 2019 года.