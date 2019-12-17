Рейс Новый Уренгой-Челябинск-Нижний Новгород-Красноярск запустят в январе Общество

Рейс Новый Уренгой-Челябинск-Нижний Новгород-Челябинск-Красноярск запустят в январе 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). С 3 января авиакомпания "ЮВТ Аэро" открывает регулярный рейс.



Рейс будет выполняться частотой один раз в неделю по пятницам. Рейсы будут вылетать из Нижнего Новгорода в 21:35 местного времени. Из Нового Уренгоя вылет запланирован на 17:30 местного времени, из Челябинска – на 21:00. Полеты будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ200.



Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки – на сайте авиакомпании.



Также, прямые рейсы Нижний Новгород-Уфа запустят с 12 января, Нижний Новгород-Казань-Кемерово со 2 января.

В октябре этого года аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание. Дополнительные рейсы были введены между Нижним Новгородом и Калининградом, а также между Нижним Новгородом и Самарой.