Электротехнические шины: что стоит о них знать?

Электротехническая шина представляет собой проводник, характеризующийся низкими показателями сопротивления активной и реактивной разновидности. К подобным проводникам могут подключаться отдельные электрические цепи и устройства.

Применение электротехнических шин дает возможность существенно сэкономить площадь распределительных установок, а также уменьшить трудовые и материальные затраты. В качестве основного сырья при производстве подобных шинопроводов чаще всего задействуется алюминий, медь. При этом технологический процесс изготовления протекает в полном соответствии с требованиями, прописанными в государственных стандартах ГОСТ.

Шина из алюминия

Если возникнет необходимость приобрести алюминиевые шины, то вначале стоит определится какая алюминиевая шина вам необходима. Так как, данная продукция производится в полном соответствии с ГОСТ 15176-89, в котором прописываются все параметры:

1. Толщина.

2. Ширина.

3. Длина.

4. Площадь поперечного сечения.

5. Диаметр окружности.

6. Масса на 1 метр.



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Алюминиевые проводники выпускаются под марками АД31 и АД0. Подобная продукция задействуется в разнообразных сферах деятельности, например в космонавтике, медицине, пищевой промышленности и электротехнике. Активно используется алюминиевые полосы и в строительстве.

Широкий спрос обусловлен высокими эксплуатационными свойствами и способностью проводить электричество без потерь. Еще в число характерных преимуществ входит простота монтажа и использования по прямому назначению.

Примечательно, что алюминиевое сырье отличаются невысокими показателями плотности. Это обеспечивает небольшую массу и позволяет быстро и просто транспортировать и монтировать алюминиевые шины.

Еще к достоинствам алюминиевых изделий можно отнести ценовую доступность, которая позволяет каждому клиенту приобрести подобное изделие в необходимых количествах, избегая ощутимых расходов.

Шина из меди

Медная шина ШМГИ представляет собой специализированную разновидность металлопроката, характеризующуюся прямоугольным сечением. Подобные шины из меди производится в соответствии с требованиями, прописанными в ГОСТ434-78 подробнее на сайте metromet.ru. При этом в качестве первоначального сырья задействуется медь марок М0б, М1 и М2.

Формирование готового продукта осуществляется с применением технологии прокатных станов. Волочения, формовки или прессования сортового металлопроката, катанки, прессованных или литых слитков.

Характерной чертой готового изделия является низкое удельное сопротивление, благодаря чему обеспечивается стойкость к высоким электрическим нагрузкам и высоким температурным перепадам. Надёжность и качество медных проводников отражается и на стоимости, цена медной шины. значительно выше алюминиевой.

И тем не менее, медные проводники широко используется при проектировании и создании разнообразного электрооборудования, силовых линий, шинопроводов, распределителей. Стойкость к воздействию коррозии позволяет использовать медные шины в сложных или в агрессивных средах, может использоваться в качестве заготовок для создания разнообразной фурнитуры и различных деталей.

Изолированные шины

Изолированные шины характеризуются наличием специализированной изоляции. Изоляция с высоким сопротивлением дает возможность сэкономить дополнительное место, так как подобные проводники можно располагать практически вплотную друг к другу.

К преимуществам гибких, изолированных шинопроводов можно отнести стойкость к воздействию коррозии и простоту монтажа. Стоит отметить, что крепежные отверстия контактных площадок создаются посредством перфорации в проводнике контакта. Благодаря этому отпадает необходимость применения кабельных наконечников и появляется возможность обеспечить эффективное присоединение контактов.

Широким распространением характеризуются именно гибкие изолированные шины, изготовленные из меди. При установке нет необходимости в применении специализированных инструментов и резки изделий. Это обусловлено тем, что шина может легко изменить форму в зависимости от необходимости, возникающей в процессе монтажа.

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