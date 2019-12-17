"Нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах", - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание правительства региона 20 декабря 2019 года. Центральной темой заседания стало обсуждение вопросов реализации национальных проектов в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства области.

Как отметил губернатор, по состоянию на декабрь 2019 года регион заявился на участие во всех национальных проектах. Всего на их реализацию нацпроектов в 2019 – 2021 годах предусмотрено 96,5 млрд рублей. На текущий год – более 27,5 млрд рублей. Из них почти 18 млрд - средства федерального бюджета.

"Речь идёт об очень серьёзных деньгах и не менее серьёзной ответственности по их эффективному использованию. Сейчас наша самая главная задача, чтобы выделенные деньги – все, до последнего рубля, - реально улучшили качество жизни в городах, городских округах, районах. Непозволительно забывать, что нацпроекты – это конкретные возможности для территорий, а за каждой цифрой в отчётах стоят конкретные люди", - сказал губернатор.

Среди мероприятий национальных проектов Глеб Никитин выделил строительство новых школы и детских садов в рамках нацпроектов "Демография" и "Образование". "По итогам этого года дополнительно создано 2150 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе 1450 – по нацпроекту "Образование" и 1990 - в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трёх лет. Например, буквально на этой неделе принял первых воспитанников новый детский сад-ясли на 160 мест в городском округе Бор, в микрорайоне "Боталово-4". Там немало семей с детьми. Многим родителям приходилось возить ребятишек в центр, потому что в действующем садике просто не хватало мест. Новый - в шаговой доступности. В значительной степени решается и проблема с очерёдностью, прежде всего, в ясельных группах", - отметил глава региона.

Накануне стало известно, что Нижегородская область рассчитывает получить от федерации 10 млрд рублей за 5 лет на развитие здравоохранения.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" запланировано 7 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Ещё 11 передвижных ФАПов и 12 специализированных комплексов приобретено и поставлено в медицинские учреждения региона. За каждой из этих цифр - конкретные примеры повышения доступности медицины. Мы видим, что национальные проекты уже улучшают жизнь в городах и селах", - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область перевыполнила показатели нацпроекта "Жильё и городская среда" и освоила 100% средств по нацпроекту "Цифровая экономика".