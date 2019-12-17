"Сердце Нижнего" введут в эксплуатацию без подпорной стенки – итоги заседания комиссии по защите прав дольщиков Общество

ЖК Сердце Нижнего Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Задача, поставленная перед нами президентом РФ Владимиром Путиным – решить проблемы всех обманутых дольщиков. Именно для того, чтобы не возникало новых обманутых участников долевого строительства, с 1 июля Нижегородская область вместе со всей Россией перешла на проектное финансирование строительной отрасли. Еще одна составляющая этой работы – следить за графиками всех строящихся в регионе объектов и, в случае отставания, предпринимать превентивные меры", - сказал Глеб Никитин.

ЖК "Сердце Нижнего"

В ходе обсуждения вопроса достройки ЖК "Сердце Нижнего" (ул. Ильинская, 36), представители администрации Нижнего Новгорода заявили о возможности ввести дом в эксплуатацию без возведения подпорной стенки, так как в потенциально оползневую зону Почаинского оврага попадает только часть коммуникаций, но не само здание.

Также администрация города подтвердила возможность подключения дома к канализационному коллектору, в связи с чем планируется поменять технические условия подключения.

Напомним, что прежний застройщик пытался убедить дольщиков в том, что у него были обязательства провести ремонт коллектора (вдоль течет подземная река Почайна, русло которой заходит в коллектор – прим. НИА "Нижни Новгород") и построить подпорные стенки, но работы не начал.

(Проект застройки Почаинского оврага, фото: пресс-служба губернатора и правительства НО)

С учетом этих данных мэрия ведет работу с потенциальным инвестором – ГК "Каскад", выразившим готовность завершить строительство "проблемного" дома при условии предоставления земельного участка. Сегодня готовность дома оценивается в 95%, стоимость его достройки составляет около 90 млн рублей. В доме 87 дольщиков.

Напомним, что ООО "МСК" прекратило работу на этом объекте из-за отсутствия денежных средств. Генподрядчиком строительства ЖК выступала компания "Штрабаг", которая изначально выразила желание достроить объект, но лишь в том случае, если будет решен вопрос стороннего финансирования таких дорогостоящих работ, как укрепление склона и реконструкция коллектора.

В январе 2019 года компания официально отказалась от роли инвестора и застройщика ЖК "Сердце Нижнего". По словам дольщиков, "для потенциального инвестора предложенные участки не обладают необходимыми параметрами, определяющими инвестиционную привлекательность земельных участков".

Еще один долгострой - дом на Мельникова, 26

Также на заседании обсуждался вопрос с достройкой дома на Мельникова, 26 (Автозаводский район).

(пресс-служба правительства Нижегородской области)

"Несмотря на высокую степень готовности дома, застройщик не предпринимает должных мер по его достройке. По обращению правительства Нижегородской области с просьбой инициировать процедуру банкротства застройщика Фонд направил обращение в суд, заседание назначено на 6 февраля 2020 года. Сегодня в качестве инвестора по достройке дома выступает банк "Мегаполис". На объекте сменены подрядчики и охрана, составлен подробный график достройки дома, соблюдение которого будет контролировать инспекция Госстройнадзора", - сказал Сергей Морозов.

Напомним, что дом на Мельникова с июня 2017 года включен в список проблемных объектов. Изначально достройка дома предполагалась силами имеющегося застройщика тремя денежными траншами. Первый транш поступил, второй – нет. Последняя проверка в рамках государственного регионального строительного надзора была проведена в период с 9 по 11 сентября. На тот момент строительные работы на объекте уже не производились. Учитывая неоднократный перенос застройщиком сроков ввода дома в эксплуатацию, было принято решение обратиться в Фонд для инициирования процедуры банкротства застройщика.

В доме на Мельникова - 76 дольщиков, строительная готовность объекта составляет 95%, стоимость достройки – около 22 млн рублей.

Дом-долгострои на ул. Ванеева, 10 и ул. Б.Печерская – Горького – Белинского – Ковалихинская - Фрунзе

Приглашенный с докладом по двум домам АО "Жилстройресурс" – на ул. Ванеева, 10 (первоначальный срок ввода в эксплуатацию I полугодие 2016 года) и в границах улиц Б.Печерская, М.Горького, Белинского, Ковалихинская, Фрунзе (первоначальный срок ввода в эксплуатацию II квартал 2015 года) застройщик не явился, но направил в комиссию письменный отчет о том, какие работы ведутся на объекте.

Исходя из низких темпов работ, комиссия приняла решение продолжать процедуру банкротства компании, параллельно предложив застройщику качественно изменить ситуацию на стройплощадке. В квартиры в этих двух домах свои деньги вложили 130 участников долевого строительства.

Долгострой ЖК "Радуга" в Дзержинске

Обращение по ЖК "Радуга" (Дзержинск) направлено в Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства. Принятие решения по этому комплексу недостроенных домов (степень готовности от 85% до 15%) ожидается в первом квартале 2020 года.

Предполагалось, что строительство второй и третьей очередей жилого дома на ул. Советской завершится в 2020-2021 годах, а четвертой и пятой — в 2020-2022 годах. Застройщик - ООО "Альбион" планировал достроить четвертую и пятую очереди жилого дома за счет собственных средств, а вторую и третью очереди - с привлечением средств инвестора. Однако сейчас в отношении "Альбиона" введена процедура банкротства, в связи с чем строительство домов является невозможным и ведется поиск нового застройщика.

(фото: из соцсети)

В настоящее время в завершении строительства жилого комплекса прорабатывается вопрос участия АО "СЗ НО "Дирекция по строительству", в том числе решается вопрос возможности получения в этих целях проектного финансирования в АО "Банк ДОМ.РФ".

Долевое участие в ЖК "Радуга" приняли 256 граждан. Стоимость достройки всех четырех очередей варьируется, по разным оценкам, от 330 до 690 млн рублей.

Мнение

В заседании рабочей группы межведомственной комиссии приняла участие депутат Государственной думы, председатель рабочей группы президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" по защите прав вкладчиков и дольщиков Наталья Назарова.

"С приходом Глеба Никитина работа по проблемным дольщикам сдвинулась с мертвой точки. В тесном контакте руководства области, правительства и депутатского корпуса, рабочих групп межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан и президиума РПП "Единая Россия" по защите прав вкладчиков и дольщиков удалось решить важные вопросы. Результаты – налицо. Люди начали получать ключи от квартир, строительство домов возобновляется", - сказала она.

"Что касается дома на Мельникова, 26а, то он включен в список проблемных объектов с июня 2017 года. Мной и моими коллегами была проделана большая работа в поиске инвесторов, оказании помощи в сборе документов. Степень готовности долгостроя - 95%. В настоящее время установлена договоренность с банком "Мегаполис". Он взял на себя обязанности по достройке дома и вложении необходимых средств. Сейчас важно утвердить график работ и финансирования, и четко ему следовать", - добавила Наталья Назарова.