Публичные слушания по проекту ул.Черниговской пройдут в Нижнем Новгороде 16 января Экономика

Фото: Gork Studio

Публичные слушания по проекту ул.Черниговской пройдут в Нижнем Новгороде 16 января 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о внесении изменений в правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода.

Инициатор – АО "Новакард".

Слушания пройдут 16 января, начало в 18:00 по адресу: Нижегородский район, Верхневолжская набережная, 2 (Дом Архитектора).

Напомним, АО "НоваКард" планирует развитие ул. Черниговской (от Метромоста до Молитовского моста), комплексное благоустройство набережной Оки, создание многофункционального центра и преобразование Куйбышевской водонапорной станции в бизнес и арт-объект. Общая длина территории между метромостом и Молитовским мостом. составляет более двух километров. Объем инвестиций составляет 9 млрд рублей.