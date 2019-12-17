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Экономика

Публичные слушания по проекту ул.Черниговской пройдут в Нижнем Новгороде 16 января

25 декабря 2019 11:09  [53] Экономика

Фото: Gork Studio

Публичные слушания по проекту ул.Черниговской пройдут в Нижнем Новгороде 16 января 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о внесении изменений в правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода.

Инициатор – АО "Новакард".

Слушания пройдут 16 января, начало в 18:00 по адресу: Нижегородский район, Верхневолжская набережная, 2 (Дом Архитектора).

Напомним, АО "НоваКард" планирует развитие ул. Черниговской (от Метромоста до Молитовского моста), комплексное благоустройство набережной Оки, создание многофункционального центра и преобразование Куйбышевской водонапорной станции в бизнес и арт-объект. Общая длина территории между метромостом и Молитовским мостом. составляет более двух километров.  Объем инвестиций составляет 9 млрд рублей.

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