Причину повреждения теплотрассы на ул.Невзоровых выяснят надзорные органы Общество

Информацию о повреждении на магистральной теплотрассе на улице Невзоровых передадут в надзорные органы. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, такое поручение дал глава города Владимир Панов на совместном совещании с депутатами городской думы и представителями Теплоэнерго, где обсудили причины аварийности на теплосетях.

Как выяснилось в ходе совещания, существует две версии, по которым могла произойти повреждение на улице Невзоровых. Первая - утончение локальных участков стенок трубопроводов вследствие их коррозионного износа, вторая – прорыв кабеля по халатности подрядчика и остановка обесточенных подающих насосов. Эти два события произошли в один и тот же момент.

«Эту информацию нужно передать в надзорные органы, чтобы они опросили всех причастных и выяснили их зоны ответственности. Предполагаю, что это займет один-два месяца», - заявил Владимир Панов.

Напомним, что повреждение трубы магистральной теплосети на теплотрассе в районе улиц Невзоровых/Тимирязева в Советском районе произошло 12 декабря. В результате улицу, где произошло повреждение, заволокло паром. Это также повлекло подачу теплоносителя по сниженным параметрам в 28 домах.

Также в пресс-службе сообщили, что Владимир Панов поручил проанализировать, насколько сбалансированы инвестпрограммы теплоснабжающих организаций. Он пояснил, что на магистральных сетях аварийность в этом году выросла в полтора раза по сравнению с 2018 годом, а количество открытых ордеров на земляные работы превысило прошлогодний показатель в пять раз.

Кроме того, Владимир Панов поручил своему заместителю Виктору Сдобнякову и руководителю Теплоэнерго Илье Халтурину провести оценку рисков по возможному увеличению аварийности на теплотрассах, чтобы создать дорожную карту ремонта на следующий год.