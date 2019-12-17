Глеб Никитин поручил нижегородскому минтрансу дать предложения по ликвидации очагов аварийности на дорогах Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с отчетом за год 25 декабря, поручил региональному министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области до 1 марта 2020 года проанализировать существующие очаги аварийности на дорогах и дать предложения по их ликвидации.

Глава региона сообщил, что следуя динамике показателей, заложенных в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в Нижегородской области к 2024 году удастся в 3,5 раза сократить число погибших в ДТП по сравнению с 2017 годом.

"По цифрам ситуация улучшается, однако количество резонансных ДТП не может не волновать. Мы должны обратить особое внимание на инфраструктуру в местах повышенной аварийности и смертности. Мы должны определить и устранить эти системные причины. Если в одном и том же месте часто бьются машины и страдают люди, значит, неправильно организован перекресток, развязка, светофор, пешеходный переход. Повторяю поручение министерству транспорта Нижегородской области проанализировать все места повышенной аварийности и до 1 марта представить план реализации системных прорывных мер по борьбе со смертностью на дорогах", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что запланированные на 2019 год мероприятия по снижению аварийности на дорогах по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области полностью выполнены.

В этом году в регионе впервые, в качестве эксперимента, на нескольких участках дорог Нижний Новгород - Киров, Нижний Новгород - Иваново и Нижний Новгород - Касимов нанесли желтую осевую разметку. У нее высокий коэффициент световозвращения в темное время суток, зимой она не сливается по цвету со снегом. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разметка наносится термопластиком. Это более долговечный, чем акриловая краска, материал. По статистике, отчетливая разметка снижает риск совершения ДТП на 15-20%.

Напомним, Нижегородская область получит 750 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы. ИТС предусматривает использование автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД в городах с населением свыше 300 тысяч человек.

В декабре этого года полномочия по определению маршрутной сети общественного транспорта переданы на региональный уровень. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали данную инициативу регионального минтранса. Минтранс Нижегородской области предложил объединить в единую систему муниципальный и межмуниципальный транспорт в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Городце, на Бору, а также в Балахне, Богородске и Арзамасе. Изменения коснутся более двух миллионов человек.

Подводя итоги этого года 25 декабря, Глеб Никитин также заявил, что 2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого субботника; подготовлен законопроект о жилищном сертификате для многодетных семей; более 1,6 млрд рублей выделено из бюджета Нижегородской области в этом году на помощь дольщикам.