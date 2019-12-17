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Общество

Благотворительная акция "Короб Добрых Дел" проходит в нижегородском ТРК "Небо"

27 декабря 2019 10:27  [60] Общество

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК "Небо"

Благотворительная акция "Короб Добрых Дел" проходит в нижегородском ТРК "Небо" до 30 декабря 2019 года. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Проект направлен на поддержку детей, оказавшихся в больнице в новогодние праздники. "Короб Добрых Дел" проходит в Нижнем Новгороде уже в 9-й раз под девизом "Давайте сделаем Нижний добрее!".

Организатор мероприятия Татьяна Сошникова призвала нижегородцев помочь детям.

С 16:00 до 22:00 в будние дни и с 12:00 до 20:00 в выходные дни в ТРК "Небо" (ул. Большая Покровская, 82) можно оставить свой подарок в специальной зоне, расположенной слева от стойки информации на 1-м этаже ТРК. Это может быть мягкая игрушка, набор для творчества, сладости, настольные игры или детский конструктор. Можно добавить к подарку поздравление. Всех участников благотворительной акции ждут новогодние призы.

В проекте уже приняли участие юные артисты шоу "Голос. Дети". 20 декабря своим ярким выступлением они дали старт началу благотворительного мероприятия, которое осуществляется при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

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